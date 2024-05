"Agrandado y forr*": Rodrigo Lussich criticó sin piedad a un reconocido actor argentino

Las producciones argentinas en las plataformas de streaming son furor en la actualidad. El pasado jueves 2 de mayo, Max (anteriormente conocido como HBO Max), estrenó Felices los 6, una comedia romántica creada por Javier Rozenwasser y Tessie Sills, y dirigida por Diego Kaplan que tiene ocho capítulos. La serie está protagonizada por: Nicolás Furtado; Delfina Chaves; Malena Sánchez; Paly Duval; Juan Sorini; y Federico Salles.

Según la página de cine FilmAffinity, esta propuesta argentina "narra la historia de amor entre Damián y Carolina. Él se enamora al instante y la imagina como madre de sus futuros hijos. Ella no…y disfruta su libertad conviviendo con Pato, Trinidad, Lautaro y Gonzalo, con quienes mantiene relaciones poliamorosas. Damián no sabe cómo reaccionar: buscaba su media naranja y descubrió una ensalada de frutas. Carolina va a enfrentarse a sentimientos que creía superados: los celos. Ambos deberán desafiar sus mundos y vencer sus crisis para elegirse. Prejuicios, miedos, fantasías y mucha confusión. Esta vez la felicidad, en vez de ser entre dos, deberá ser entre seis".

"Felices los 6" se puede ver en MAX. Créditos: Instagram Furtadonico.

El día del estreno de la serie, se realizó una presentación oficial para la prensa. Sin embargo, Furtado y Chaves no dieron ninguna nota a los medios de comunicación presentes y sólo hablaron desde el escenario.

Esto despertó la indignación de Rodrigo Lussich, quien en Socios del Espectáculo, programa que conduce por Eltrece, hizo un fuerte descargo contra Nicolás Furtado.

Al periodista no le gustó en absoluto la actitud del actor. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

"¿A quién se comió Nico Furtado?", fue la primera frase que lanzó el presentador sobre el tema, además de reconocer que es un "gran actor". Pero en ese momento, Adrián Pallares lo interrumpió y opinó: "Pero eso no justifica lo que pasa, no se lo justificamos".

Después del comentario de su compañero, Lussich inició su descargo: "¿A quién se comió Nico Furtado? Porque la verdad lo insoportable, lo agrandado, lo forr* que estuvo".

"No, chicos, lo tengo que decir. Nico Furtado en la presentación de una serie que vino hacer a Buenos Aires y no dio una nota a nadie, no se explica que seas tan chot*, Nico Furtado, porque van los medios...", contó el periodista muy enojado.

Esto fue lo que que contó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo sobre la polémica situación que se vivió en el estreno oficial de Felices los 6

Una de las periodistas que se pronunció frente a esta escandalosa situación fue Laura Ubfal. Rodrigo Lussich leyó en el programa el comunicado que realizó la panelista de Gran Hermano 2023 por este hecho que desató la furia de los periodistas: "En solidaridad con los compañeros que fueron a cubrir y a los que no les dejaron hacer las notas, no deberíamos ni hablar de la serie. Porque los otros protagonistas, incluidos Male Sánchez, Fede Salle y Juan Sorini y los invitados lo hicieron; pero Furtado y Chaves sólo caminaron la red carpet y posaron para las fotos. Sabemos que después hablaron sobre el escenario antes de la proyección. Y eso fue todo".

Lussich finalizó el tema diciéndole a Nicolás Furtado "que se baje del pony urgente". "Sos insoportable, hermano", concluyó.