Furia increpó a un jugador con un cuchillo tras ser sancionada en Gran Hermano

Quienes siguen Gran Hermano están acostumbrados a los arranques de ira de Furia, la jugadora alrededor de la cual orbita el reality de Telefe desde que empezó, el 11 de diciembre de 2023. Sin embargo, lo que pasó en la última gala de eliminación en la que se fue Manzana rompió los esquemas.

Es que, esa noche, Furia fue sancionada por Gran Hermano luego de una violentísima pelea a los gritos con Mauro D´Alessio que arrancó a la hora del almuerzo y se prolongó durante todo el día, tuvo picos en la gala y demostró lo desestabilizada que está Juliana Scaglione. Para coronar el domingo, la jugadora terminó intimidando a Darío Martínez Corti con un cuchillo.

Furia estaba re caliente por el castigo del Big (estará nominada de ahora en más hasta el final de su estadía en la casa) y sus compañeros observaban atentos cada uno de sus movimientos. En ese contexto, luego de despedirse de Federico Farías, la rapada le dejó una suerte de amenaza mafiosa al vendedor de La Plata.

Darío estaba lavando los platos, cuando Juliana se le acercó y, mirándolo a los ojos, cuchillo en mano, le advirtió: “Te voy a estar observando, ¿sabés?”. Muy serio, el hombre más grande del reality la observó con asombro y continuó en su tarea. “¿Por qué decís eso?”, preguntó, tranquilo. Pero Furia no dijo nada más.

Furia intimidó a Darío en Gran Hermano con un cuchillo. Captura TV

Horas antes, Darío se había expresado indignado en el cuarto con sus compañeros mientras del confesionario escuchaban los gritos desaforados de Juliana, sacada luego de su cruce con Mauro. “¿Es la dueña de GH?”, se preguntó Martínez Corti, mientras la música a todo volúmen no podía disimular lo que estaba pasando.

Furia estalló contra la producción de Gran Hermano

Juliana Scaglione despotricó contra la producción de Gran Hermano al enterarse de la decisión del Big: dejarla en placa indefinidamente, sin posibilidad de ser salvada por el líder. "Me calenté con la producción porque me quieren sacar”, se manifestó Furia ante Santiago del Moro al momento de hablar en vivo.

Según ella, el ingreso de Mauro fue una movida artera de los productores para desestabilizarla. Luego, la preparadora física cuestionó la decisión de GH: "La sanción en general está mal hecha. Está mal hecha, primero, porque las discusiones se hacen de a dos, entonces la sanción tiene que ser para los dos".

Furia se cruzó con violencia con Mauro y fue sancionada en Gran Hermano. Captura TV.

"No lo toqué, no lo empujé y todo lo que se viene diciendo", agregó Juliana, excusándose de que no debería haber sido sancionada con estar en placa todo el resto de Gran Hermano por los maltratos a los que sometió al jugador con el que venía manteniendo una relación sexoafectiva desde hace semanas.