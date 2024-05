Todos los detalles del histórico show de Madonna en la playa de Copacabana

La cantante estadounidense Madonna dio este sábado en la playa de Copacabana de Río de Janeiro un histórico show ante más de 1,5 millones de espectadores.

La reina mundial del pop apareció en el escenario de 812 metros cuadrados montado en las arenas de la playa más emblemática de esta ciudad brasileña vistiendo un quimono negro sobre ropas cortas también oscuras y fue ovacionada por sus cientos de miles de admiradores incondicionales, algunos de las cuales la esperaron por casi doce horas para garantizarse los lugares más cercanos al escenario.

Fuente: EFE

El responsable de presentar el concierto fue Bob The Drag Queen, que interpretó "Its a celebration" vestido de la reina María Antonieta en referencia a la vestimenta utilizada por Madonna para presentar "Vogue" en los Premios MTV de 1990. "Nothing Really Matters" fue el tema elegido para abrir el show.

Fuente: EFE

Con el concierto de este sábado, Madonna puso fin a la gira de conmemoración por sus 40 años de carrera, "Celebration Tour", en la que hizo un repaso de toda su carrera y en la que incluyó sus mayores éxitos, como "Like a Virgin", "Vogue", "Holiday" y "Like a prayer", entre otros.

El concierto fue histórico para Madonna, que nunca tocó para un público tan numeroso. La estadounidense puede superar la marca que lograron los Rolling Stones en febrero de 2006, cuando atrajeron a 1,5 millones de personas también a la playa de Copacabana.

Noticias Relacionadas Madonna arrasa en Río de Janeiro ante más de un millón y medio de personas

Fuente: EFE

La masiva movilización provocada por Madonna, especialmente de mujeres y del público LGBT, obligó a las autoridades a cerrar todos los accesos del barrio de Copacabana para vehículos casi cinco horas antes del inicio del espectáculo y a montar una infraestructura similar a la usada en las fiestas de Reveillon, cuando hasta tres millones de personas despiden el año en esta arena.

EFE