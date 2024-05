Gladys Florimonte reveló el durísimo fracaso de su primer matrimonio: "Mi ex me sacó todo y..."

Si hay alguien muy elogiada en el medio artístico por su esfuerzo, su lucha y incansable trabajo es Gladys Florimonte, quien supo lo que es trabajar en grandes éxitos, pero también sabe lo que es el fracaso, como lo fue su primer matrimonio, que la dejó sin nada.



En una charla en la mesa de Mirtha Legrand, la actriz contó que estuvo casada, para sorpresa del resto de los comensales. Allí, dejó a todos sin palabras cuando reveló que su ex marido la dejó prácticamente en la calle.



“Me casé, me separé. Me casé hace un montón. Mi ex marido, un divino. Se terminó el amor. Fue hace 30 años. Duró 10”, comenzó contando Gladys Florimonte en la mesa de Mirtha Legrand, con algo de nostalgia.



En ese marco, contó quién fue su abogada y cómo terminó aquella relación. “Me hizo el divorcio Ana Rosenfeld y me quedé sin nada. Me sacó todo. Me quedé sin nada. Terminé en la calle”, confesó la actriz.



No obstante, Gladys Florimonte reconoció que alguien de la familia de su primer marido tuvo un mínimo gesto con ella luego de haber perdido todo en aquel divorcio. “No tenía nada. Mi ex suegro me dejó un departamento para que tuviera donde vivir”, contó.

Gladys Florimonte habló del fracaso de su primer matrimonio.



“Siempre viví solita. Por eso trabajo de lunes a lunes. Yo me voy en colectivo, en camioneta. Hacía la temporada con Vanina y nos fuimos en crucero a trabajar”, recordó Gladys Florimonte sobre su constante dedicación al trabajo.



Por último, sobre su actualidad, contó que suelen llamar para hacer distintos personajes, pero hay uno que tiene mayor demanda que el resto. “Me llaman para hacer Zulma. Tengo otros, pero me llaman para hacer Zulma en cumpleaños, en shows”, concluyó.