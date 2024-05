La denuncia de Adrián Pallares que involucra a Viviana Canosa: "Cuando trabajábamos..."

En el marco de una nueva disputa con Fátima Florez, Adrián Pallares sorprendió en Socios del Espectáculo al hacer una inesperada denuncia que involucró a nada menos que la polémica Viviana Canosa.



Es sabido que el programa de Canal 13 no tiene la mejor relación con Fátima Florez. Justamente sobre este tema hablaron los conductores, que explicaron los motivos del disgusto de la ex pareja de Javier Milei.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Foto: @adrianpalla.



“A ella no que le jodió fue que dijéramos que no nos gustó la imitación de Milei. Están muy acostumbrados al elogio exacerbado y merecido porque Fátima es una gran artista, pero si una salió mal, amiga, báncatela”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich.



“Y siempre dice: ‘De los otros no hablan, de los otros no hablan…’, y los otros, los otros… Y nosotros nos preguntamos de quién hablás”, acotó Adrián Pallares, dándole el pie a su compañero para arrojar el nombre de la disputa.



“Habla de Moria. Ella tiene una fijación con que a Moria se le perdona todo. Y a ella se la ataca por todo. Ella está obsesionada con que nosotros le rendimos pleitesía a Moria”, aclaró Rodrigo Lussich sobre el motivo del enojo de Fátima Florez.

Adrián Pallares, Viviana Canosa y Rodrigo Lussich.



En ese momento, Adrián Pallares interrumpió a su compañero y amigo para hacer una revelación inesperada. “Voy a contar algo de por qué Moria Casán es Moria Casán. Cuando trabajábamos con Viviana Canosa y nos terminan echando, la llaman a Moria para hacer ese programa, para reemplazarnos”, contó.



“Y ella, con el hambre que hay en la televisión, en donde todos se tiran de cabeza, dijo una frase que no la olvidaré jamás. ‘Acaban de despedir a tres compañeros. Yo jamás iría a hacer un reemplazo de eso’”, cerró Adrián Pallares.