Furia, en su peor momento en Gran Hermano: a quién quiere llevar a juicio

Desde que Coty Romero ingresó a la casa de Gran Hermano a través del Golden Ticket y teniendo una nueva oportunidad dentro del reality -aunque en diferente edición-, la correntina se volvió en uno de los objetivos más importantes a eliminar por parte de Juliana 'Furia' Scaglione, la gran estratega de esta temporada.

Es por eso que, luego de dos placas positivas en las cuales era casi imposible que se vaya ya que tiene un fandom ya armado con millones de seguidores, Coty Romero quedó eliminada de Gran Hermano en una placa muy picante contra Emma Vich. Todo esto, obvio, a raíz de su enemistad con Furia.

Enemigas declaradas desde el primer momento, la doble de riesgo generó una fuerte rivalidad contra la influencer que a pesar de haber finalizado hace unos días también dejó grandes secuelas dentro de la casa. Y recientemente quedó evidenciado.

Todo esto nos lleva a las últimas horas, en las que Furia analizó la posibilidad de denunciar a Coty Romero por unos supuestos dichos. La polémica participante del reality expresó que la correntina intentó difamarla, y podría ir al INADI si quisiera.

"La mina fue directo a vos y también te quiso hacer quedar mal como hombre, me di cuenta no soy estúpida, como le hacían a Alfa", expuso la entrenadora en una charla que sostenía con Darío. El hombre admitió esta situación y dijo haberse dado cuenta de las intenciones que tenía la correntina en ese entonces.

"Es que me atacó directo a mí...", le respondió Dario, a lo que la estratega le respondió: "La mina vino para eso, para hacer pelear a las personas o desconectarlas. A Darío lo queremos todos, apenas llegó y fue a vos... y tuvo comentarios pelotudos".

Coty y Furia nunca lograron congeniar en Gran Hermano.

"Igual no me hace quedar mal como hombre... lo que pasó es que no le di el lugar. Siempre fue ella la que se acercó a mí, yo jamás salvo para un cambio de batería. Y lo que hice fue no hacer que diga que le hicimos bullying, que era lo que argumentaba", siguió sumando el oriundo de La Plata.

Entonces Furia disparó: "¿Saben que yo puedo hacerle una denuncia en el INADI con todo lo que dijo de mí? Ella no sabe con quién se metió". "Yo de acá salgo y cinco cartas documento para cada uno", agregó mientras se reía a modo de broma. Furia y Coty tuvieron una feroz enemistad dentro de la casa.

"Se van de boca porque no saben sobre leyes, están re locos. Ella no puede hacer esas acusaciones y yo se lo dije: 'Vos me estás difamando'. Entonces... vos zafaste de pedo Darío, porque esa piba te llegaba a hacer quedar así y tu mujer no iba a querer saber más nada", siguió la doble de riesgo.

Y sentenció: "Es una maleducada. Con cómo están las cosas hoy y si yo fuera hombre no acepto nada". A lo que Darío sentenció: "Dijo cosas que quedaron en un chiste y se las acepté porque después cambio. Dijo boludeces, no llegó a trepar más".