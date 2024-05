Vero Lozano cumplió 54 y mostró una impactante foto de su infancia: "Pasaron 50 años"

El 30 de mayo, Verónica Lozano cumplió 54 años y lo festejó con el gran equipo de Cortá por Lozano, que siempre se esmera para sorprenderla con globos, tortas y cosas ricas en su día. Porque a la conductora le encanta celebrar, es súper amiguera y, todavía se emociona en el momento de soplar las velitas, cuando toca pedir los tres deseos.

Y para demostrar que el tiempo pasa pero hay ciertas costumbres y rituales que perduran a lo largo de las décadas, Verónica Lozano compartió una especial postal en su feed de Instagram. Una imagen donde se la ve de chiquita, precisamente, a sus cuatro añitos.

Vero Lozano a los cuatro años. Instagram Verónica Lozano.

“Deslizá la foto y habrán pasado 50 años. Feliz cumple para mí”, escribió la conductora de Telefe junto a la foto retro que encontró en el cajón de los recuerdos, un registro en papel de su infancia que la muestra mirando hacia un costado, expectante, pícara, frente a una torta típica de los cumpleaños de los años setenta y ochenta.

A continuación de esa hermosa gema, Vero publicó una foto actual, también frente a una torta decorada, pero de su cumpleaños número 54. La ocurrencia cumpleañera de la esposa de Corcho Rodríguez enterneció a sus seguidores y a una infinidad de amigos, colegas y personalidades del medio.

Vero Lozano sopló 54 velitas el 30 de mayo. Instagram Vero Lozano.

“Ay Dios, ¿y la casita de la torta? La misma carita, preciosa”, le comentó Celeste Cid. “Coca te quiero”, le firmó Andy Kusnetzoff, con quien años atrás fueron compañeros en Perros de la calle. “Feliz cumpleaños hermosa, que se cumplan tus sueños. Te quiero, terminá el día lindo”, le puso Caterine Fulop.

Lozano también recibió cariñosos saludos de su compañero Mauro Szeta, Natalia Oreiro, Eleonora Wexler, María Julia Olvián, Mariana Fabbiani, Agus Leouna, Romina Pereiro y Dalia Gutmann, entre otras figuras, y una infinidad de felicitaciones de sus seguidores de Instagram.

Verónica Lozano habló del accidente que sufrió en Aspen

En febrero de 2022, Vero Lozano sufrió una tremenda caída desde una aerosilla en un centro de esquí en Aspen, Colorado, de la que se salvó de milagro y por la que debió pasar por una cirugía reconstructiva de pie y aprender a caminar de nuevo durante una larga rehabilitación.

Sin embargo, en una entrevista radial que brindó meses después, la conductora aseguró que no le había quedado un trauma de su accidente y que contemplaba la posibilidad de volver a esquiar.

"Ya pasó el tiempo y en los tiempos que uno vive de locura, pienso que lo que pasó fue una mierda. Pero siento que ya está, no me quedó trauma. Volvería a esquiar, cuando estén mejor mis patitas", aseguró Verónica Lozano en diálogo con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).



A su vez, sobre el apoyo que tuvo de su pareja, Corcho Rodríguez, en aquel difícil momento, Lozano se sinceró: "Esos cimbronazos fuertes, o te unen o te separan, a nosotros nos unió mucho. Yo me corrí de ese lugar de estar para recibir, él es muy dador, es un amoroso, me bancó muy bien”.