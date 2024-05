Luis Ventura enfureció con Telefe por un contundente motivo y le puso los puntos al canal

Tras el cambio de fecha de los premios Martín Fierro a lo mejor de la televisión abierta, Luis Ventura hizo notar su indignación con Telefe, el canal que estará a cargo de la emisión de la gala, y el periodista dejó en claro el motivo de su enojo.

"Esto va a traer cola, es el albor de un escándalo", introdujo Marina Calabró en Lanata sin filtro (Radio Mitre) al dar cuenta del origen de la tensión entre Luis Ventura y Telefe. Si bien la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) tiene previstas once entregas de premios Martín Fierro en esta temporada, la que está despertando polémica es la relacionada con la de televisión de aire, cuyo conductor elegido por el canal es Santiago del Moro.

El punto es que la selección del líder de Gran Hermano (Telefe) se dio sin previo aviso a Luis Ventura, que como presidente de APTRA debería ser el primero en enterarse de tal decisión, cosa que no fue así.

Santiago del Moro, el elegido de Telefe para conducir la nueva entrega de los premios Martín Fierro. Foto: Captura de video Telefe.

Tras confirmar el propio Santiago del Moro que llegó a un acuerdo de palabra con los directivos de Telefe para conducir los premios Martín Fierro, labor que se hace ad honorem ya que el fin de la gala es recaudar fondos para pagar la prepaga anual de los socios de APTRA.

Sin embargo, cuando le consultaron a Luis Ventura si está confirmado que el anfitrión de Gran Hermano será el conductor de la nueva edición de los Martín Fierro, el periodista remarcó: "Para mí no, no sé de dónde salió el nombre, sí lo ha hecho muy bien cuando le tocó. El Martín Fierro es APTRA, y la directiva todavía no tiene masticado y digerido este nombre. Antes me lo tendrían que haber dicho a mí como presidente de APTRA".

De esta manera, Marina Calabró explicó que la indignación de Ventura estaría relacionada con sentirse "puenteado" por Telefe, y que el periodista tendría a otra figura en vista para encabezar la gala de los premios Martín Fierro. “Creo que quiere a Marley", puntualizó la columnista de Lanata sin filtro.

Marley sería el conductor que Luis Ventura querría para la conducción de los premios Martín Fierro. Foto: Captura de video Telefe.

Por último, Calabró tomó postura en el asunto, defendiendo el enojo de Luis Ventura con Telefe. “El presidente de APTRA es Luis Ventura, que tiene que reportar a una comisión directiva, y la verdad que no me parece elegante que lo puenteen. Si hubieran ido de frente a decirle 'queremos a Del Moro', Luis hubiera dicho que sí. Tiene razón que no puede ser en que me entere yo antes que él. La conducción del Martín Fierro de la televisión abierta no está cerrada", sentenció la periodista.