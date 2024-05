La polémica actriz que sorprendió con dos acusaciones contra Fátima Florez

En una reciente entrevista, la actriz Esmeralda Mitre arremetió contra Fátima Florez, sumando un eslabón al inesperado historial de roces entre ambas que comenzó el año pasado cuando según trascendió ambas decidieron no aparecer juntas en la pista del Bailando (América).

Desde hace cinco años, Florez imita a Mitre en algunos de sus shows y apariciones televisivas, pero el asunto se complicó cuando hace unos meses el periodista Augusto Tartúfoli comentó en A la Tarde (América) que en un ensayo la actriz empezó a emular a la expareja de Javier Milei, situación que habría enardecido a la imitadora.

Esmeralda Mitre arremetió contra Fátima Florez. Foto: Captura de video El Trece.

En diálogo con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Esmeralda Mitre se despachó con una serie de filosas declaraciones, comenzando por Adrián Suar, a quien acusó de cerrarle las puertas por "envidia". "Yo creo que tiene complejo de inseguridad. Tanta calidad que no lo puede resistir", remarcó la artista sobre su caudal.

Pero luego, Esmeralda Mitre fue por más y apuntó contra Fátima Florez al decir: "Me imita hace años, y soy el éxito de ella. Marcelo Tinelli quería que ella me imite a mí ahora, y ella no quiso. A mí la verdad que me importa un pito".

Luego la actriz redobló sus dardos contra Fátima Florez al denunciar que le da de comer por las imitaciones que hace de ella en los escenarios.

Por último, al referirse a su salud mental, Esmeralda Mitre le contó a Héctor Maugeri: "Yo tomo un estabilizador emocional... Yo fui al psiquiatra, y me dijo: 'vos no necesitás medicación, pero voy a atender a tu pedido, pero necesitarás hacer foco'".