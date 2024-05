Florencia filtró información en Gran Hermano, cortaron la transmisión y podría ser sancionada

En las últimas horas, Florencia Regidor rompió una regla básica de Gran Hermano: filtró información del afuera que podría interceder en el juego de los participantes que están encerrados en la casa desde el 11 de diciembre de 2023.

De la camada de “los nuevos”, junto con Mauro D´Alessio, Darío Martínez Corti y Paloma Méndez (recientemente eliminada), Florencia cuenta con cierta ventaja sobre el resto al haber tenido meses para analizar el perfil y las estrategias de cada uno de los “hermanitos originales”.

Y a pesar de que la modelo sabía que hablar de lo visto hasta marzo, cuando ingresó a la casa, está terminantemente prohibido por el reglamento de Gran Hermano, una pregunta de Emmanuel Vich la hizo pisar el palito y terminó dejando entrever el contenido que se muestra de cada uno de ellos en redes y en Telefe. Y como pasa en esos casos, GH cambió de cámara súbitamente.

Todo ocurrió en la cocina, mientras Flor charlaba con Emma y Furia sobre Nicolás Grosman, con quien la joven tiene una relación dentro de la casa que no está pasando por su mejor momento. Aprovechando la situación, el peluquero cordobés le preguntó cómo había percibido al participante al verlo antes de entrar al reality.

Florencia filtró información de Nicolás en Gran Hermano. Captura TV.

“Es que yo siempre digo que ‘nunca vi a Nico’. Nunca me acuerdo de Nico, un tape de Nico. No sé si lo borré… No me acuerdo. Me puedo llegar a acordar cosas de ella (Furia), cosas tuyas, de Zoe… pero de él, no”, contestó Florencia, y al instante GH cortó la transmisión de DGO.

La reacción en redes a la actitud de Florencia en Gran Hermano

El comportamiento de Florencia no pasó desapercibido en las redes sociales, donde varios usuarios sostuvieron que se trataba de una estrategia de Furia y Emmanuel para hacerla hablar y que Gran Hermano la sancione o la expulse, como hicieron con Isabel de Negri, que se tuvo que ir de la casa sin valija por irse de boca.

“Furia y Emmanuel no son ningunos boludos”; “Para mi también, en esa misma conversación le estuvieron preguntando varias cosas de ese estilo y un rato antes dijeron que querían una sanción para Mauro y ella”: “Está cayendo en la trampa”; “La información que está dando Florencia no es ni la mínima parte de lo que dio Coti en tres semanas y no hicieron nada”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Florencia Regidor entró a GH a inicios de marzo, en la segunda camada de jugadores.

¿Habrá sanción para Florencia de parte del Big Brother?