Récord de rating y de vistas en YouTube de la entrevista a Máximo Thomsen en El Trece

A más de cuatro años de la feroz paliza que terminó con la vida de Fernando Báez Sosa en mano de un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, Máximo Thomsen, condenado a prisión perpetua y señalado como principal agresor, rompió el silencio en una extensa entrevista a Telenoche, el noticiero de El Trece.

El atractivo de escuchar por primera vez a Máximo Thomsen hablar sobre esa trágica noche en la que se convirtió en asesino se reflejó en los números del rating y en el impresionante número de vistas que cosechó el canal de El Trece en YouTube mientras se transmitía la nota.

El condenado Máximo Thomsen habló por primera vez en televisión. Captura TV.

¿Cuánto midió en rating la conversación con uno de los ocho condenados de esta causa cerrada tras la confirmación de la sentencia por la Cámara de Casación? Telenoche hizo picos de 12,2 puntos, casi duplicando los números del noticiero de Telefe, dejando atrás al resto de los canales.

El Trece tuvo picos de 12,2 de rating durante su entrevista a Máximo Thomsen. Twitter.

Pero el récord también se trasladó al canal de YouTube de El Trece, donde la transmisión en directo de la nota al asesino de Fernando Báez Sosa arrojó números impactantes. A las 20:42, por ejemplo, El Trece hizo picos de 49,5, seguido por C5N, Crónica, A24 y, muy atrás, Telefe, que marcó 4,4.

El Trece arrasó en YouTube con la nota a Máximo Thomsen.

Qué dijo Máximo Thomsen en su entrevista a Telenoche

En la entrevista, el imputado repasó sobre la organización de las vacaciones en Villa Gesell en aquel 2020, el consumo de alcohol durante el viaje y los detalles de la noche del asesinato de Fernando Báez Sosa.

Luego la entrevista siguió con los pasajes de la violencia desatada en esa madrugada en Le Brique, pero antes señaló: "Nunca pensé que podía matar a alguien". En los pormenores de todo lo que pasó esa noche, hizo referencia a una pelea entre Matías Benicelli-otro condenado-y Fernando Báez Sosa, lo que dio inicio a lo posterior, los golpes en el interior del boliche y el brutal ataque a la víctima en la calle.

Máximo Thomsen se quebró ante las cámaras de Telenoche. Captura TV.

Thomsen sostuvo que tiró "patadas", aunque aseguró no haber impactado al chico ultimado. "No fue idea de ninguno matar a Fernando", sostuvo, y recalcó: "No me siento un asesino". Luego, el joven se quebró con sus respuestas y lloró ante las cámaras.

"Quiero que nos culpen por lo que hicimos, no por lo que dicen que hicimos", dijo el condenado Thomsen al hablar del hecho por primera vez en cuatro años, antes de adjudicar esa agresión en la cabeza de Báez Sosa, la patada mortal, a su amigo Ciro Pertossi.

"Yo no fui. Fue Ciro Pertossi el que tira la patada, pero se comprobó que no llega a impactar, siempre dijeron que había sido yo, claramente no era yo", declaró.