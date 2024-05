Quién es la nueva novia de El Conejo Quiroga, que ya dejó atrás a Coti Romero

Luego de su escandalosa separación de Coti Romero y de varios rumores que lo vincularon con algunas mujeres famosas, El Conejo Alexis Quiroga se dio una nueva chance en el amor y comenzó una nueva relación.



Así lo reveló Pepe Ochoa, en el streaming de El Ejército de LAM. Allí, el conductor contó quién es la nueva conquista del cordobés, dónde se conocieron y cómo empezó el nuevo noviazgo del ex participante de Gran Hermano.



“Él es El Conejo Quiroga y se está dando una nueva chance en el amor, con Martina Arrascaeta. Ella es influencer, también es de Córdoba y arrancaron a salir más o menos hace un mes y pico”, comenzó detallando Pepe Ochoa.

El Conejo Quiroga dejó atrás a Coti Romero y comenzó una nueva relación amorosa. Foto: @conejo_quirogaaa.



Con respecto a quién es Martina Arrascaeta, la nueva novia de El Conejo Quiroga, el conductor precisó: “Tiene 22 años, más o menos, y El Conejo la conoció cuando fue de gira con la obra a Córdoba. Se conocieron, ella viajó a Buenos Aires. Están empezando una relación”.



Asimismo, El Pepe Ochoa ratificó su información al contar además detalles de lugares donde fueron vistos. “Se los vio dos veces en el boliche Ink, a los besos. Obviamente, acá hablamos siempre con data”, sostuvo.



El Conejo Quiroga había conocido a Coti Romero en la casa de Gran Hermano. Allí arrancaron su relación, que luego duró unos meses tras la finalización del reality. Luego, tras versiones de infidelidad, la pareja se rompió.

Marina Arrascaeta, la novia de El Conejo Quiroga.



En los últimos días, el cordobés fue consultado sobre el supuesto affaire entre la correntina y otro ex Gran Hermano, Nacho Castañares, quienes fueron vistos a los besos en un boliche porteño. Ante esto, El Conejo fue muy crítico de la actitud de su ex compañero del reality.



“Lo considero poco cabello en lo que está haciendo de negarla a Coti, porque, de última, loco, te la mandaste, salí a decir: ‘Sí, estuve, me dio un beso, ¿qué querés? De última meté una excusa, decí que fue una cosa de una noche, que pintó, que estabas mamado. Me parece de poco hombre negarla a ella”, remarcó.