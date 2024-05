La tajante definición de Jorge Lanata sobre la diputada que fue al Congreso con un patito kawaii en la cabeza: "Es una..."

En el pase de este miércoles entre los programas de Eduardo Feinmann y Jorge Lanata, este miércoles el último calificó sin filtro a la diputada mendocina Lourdes Arrieta, quien asistió a un debate en comisión de la Cámara de Diputados en el Congreso, llevando un patito kawaii en su cabeza.

Luego de que Lanata asegurara que no vio la imagen en cuestión de Arrieta, diputada por La Libertad Avanza, sus compañeros le dieron detalles sobre la funcionaria que saltó a todos los portales en las últimas horas por portar un ejemplar de los populares patitos kawaii.

La diputada Lourdes Arrieta y su particular accesorio en pleno Congreso. Foto: Gentileza.

"Qué mal que estamos ¿no?", comenzó Jorge Lanata sobre el llamativo accesorio de Lourdes Arrieta. En tanto que cuando en la mesa se preguntaron si la diputada explicó el motivo por el que asistió al Congreso con un patito kawaii, el conductor arremetió tajante: "Porque es una idiota".

Tras la frontal definición de Jorge Lanata, Jesica Bossi el recordó que él también se puso en una oportunidad un patito kawaii. "Pero jodiendo, acá. No soy diputado, no fui a la sesión", retrucó el conductor para diferenciarse claramente de Lourdes Arrieta.

"Si vos te ponés un patito en un programa de televisión, y no aclarás nada, entrás a hablar con un patito puesto. Bueno esta mina hizo lo mismo en el Congreso, y no se hace. No es que era un ambiente de joda", sentenció tajante Lanata sobre Arrieta.