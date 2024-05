Con estos looks, Flor de la V y su familia fueron al Teatro Colón

Muy cancheros y con looks engamados que no pasaron para nada inadvertidos, Florencia de la V y su familia asistieron a una función en el mítico Teatro Colón, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



La conductora de Intrusos organizó una salida familia, con su esposo, Pablo Goycochea, y sus dos hijos, Paul e Isabella. Todos juntos, como un gran equipo de salida, sorprendieron con su estilo elegante.

Flor de la V y su familia en el Teatro Colón. Foto: @flordelave.



No es novedad que Flor de la V es una apasionada de la moda y que siempre está atenta a las últimas tendencias para luego llevarlas a la práctica, utilizando prendas que le sientan muy bien, siempre acorde a los colores de cada temporada.



Lo que no muchos saben es que la conductora de Intrusos también confecciona sus propios outfits. Como una auténtica amante de la moda, Florencia de la V les inculcó esta pasión a sus dos hijos, Paul e Isabella.



Fue así como el último fin de semana, Flor de la V y su hermosa familia sorprendieron a todos en el Teatro Colón con sus increíbles looks, combinando jeans, swetters y tapados negros, luciendo muy cancheros y elegantes para la ocasión.

Flor de la V y su familia en el Teatro Colón. Foto: @flordelave.



La historia de amor de Florencia de la V y Pablo Goycochea lleva más de 25 años. Fruto de su amor son Paul e Isabella, que ya tienen 12 años. Si bien ellos mantienen un bajísimo perfil, no tienen reparos en mostrarse en familia públicamente.



En ese sentido, en más de una ocasión Flor de la V y su esposo comentaron que intentan mantener la privacidad de sus hijos lo más resguardada posible hasta que ellos tomen la decisión de qué hacer con su vida y cuánto eligen exponerse.