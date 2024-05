Coti Romero causó furor en redes sociales con su nuevo look

Si bien fracasó en su segundo intento en Gran Hermano, en lo que al juego refiere, Coti Romero no se muestra para nada afectada y continúa apareciendo tanto en televisión como en redes sociales, de vez en cuando con alguna polémica.



Sin embargo, en las últimas horas en las redes sociales se habla de ella pero no por algún conflicto, sino por el cambio de look que mostró en su cuenta de Instagram, con un divertido video bailando.



La joven correntina se hizo un corte de cabello apenas por encima de los hombros que le quedó muy bien y que lució muy contenta en un video compartido en sus historias de Instagram. Lógicamente, los comentarios coincidían en que era imposible que le quedara mal.



Si bien muchos le cuestionan su personalidad confrontativa y hasta algunos malos modos, nadie niega que Coti Romero es dueña de una belleza increíble. A eso hicieron alusión la mayoría de los comentarios.



“Con esa cara que tiene todo le queda bien”, escribió un usuario. “Qué mina hermosa, ojalá no pierda la frescura en el medio”, deseó otro. “Le queda precioso. Ojalá no se esté haciendo tantas cosas así lo mantiene lindo como ahora”, sumó otra seguidora.

Coti Romero mostró su nuevo look. Foto: captura de video @cotyrommero.



Coti Romero tuvo su segundo paso por la casa de Gran Hermano, aunque duró sólo algunas semanas, ya que se enfrentó a Furia y, como casi todos los que se enfrentaron a ella, le tocó armar las valijas y marchar.



Ahora, en los últimos días estuvo ocupando un lugar en el debate que conduce Santiago del Moro y se convirtió en una analista más del juego. Allí, siguió cuestionando actitudes de Furia, su gran enemiga en la actual edición.