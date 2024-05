Cómo fue el trágico accidente doméstico del padre de Jimena Barón

La vida familiar de Jimena Barón no fue sencilla. La artista que cumpliera 37 años el pasado 24 de mayo, sufrió el abandono de su padre a la temprana edad de 4 y recién a sus 15 pudo volver a recomponer ese lazo.

Lo cierto es que el vínculo entre ambos, si bien iba por el buen camino, no llegó a consolidarse. Un pendiente que se transformó en un gran dolor para Jimena, luego del accidente doméstico que terminó con su vida.

El nulo intercambio con Jorge Pérez Guevara, fue la razón por la que la cantante y actriz decidió mantener el apellido de su madre, Barón: “Se tomó el palo cuando mi hermano y yo éramos chiquitos, por eso tomé la decisión.

A pesar de los altibajos de la relación padre - hija, la mamá de Morrison lamentó no haber podido compartir más profundamente su maternidad y, por otro lado, la dolorosa forma de dejar el plano terrenal.

“Es re triste, pero papá se fue a bañar, él tenía EPOC, la enfermedad obstructiva crónica, se descompuso, se desmayó bañándose, tapó el desagüe y se ahogó”, describió sobre el terrible episodio que terminó con la vida de su padre biológico, mientras ella transitaba el embarazo de Momo.

En ese sentido, “La Cobra” agradeció haber podido entablar una nueva relación que se hizo constante desde el 2002: “Por suerte pude darle la noticia de mi embarazo unos días antes del accidente doméstico que le terminó costando la vida, eso me generó un alivio grande”.

El recuerdo de Jimena Barón.

“Mi viejo fue un tipo muy particular, con muchas incapacidades como padre. Me hizo sufrir mucho. Se fue cuando yo tenía 4 años y nunca apareció. Lo fui a buscar yo y cuando lo encontré me recibió con mucha frialdad, como si hubiera estado en un iglú en el Polo Norte”, lamentó

Desafortunadamente, para Jimena Barón la relación con su padre fue demasiado corta. Una historia que la encontró superando los obstáculos de una niñez complicada y que, a pesar de ello, la cantante supo dar una nueva oportunidad.