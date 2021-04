El extravagante cambio de look de Morrison, el hijo de Jimena Barón, que es furor en las redes

Finalmente, Jimena Barón apareció este miércoles en sus redes sociales tras nueve meses de silencio. El motivo de su vivo de Instagram fue presentar su nueva canción y volver a estar en contacto con sus seguidores. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue el nuevo look de Morrison, el hijo que la cantante tuvo con Daniel Osvaldo.

Momo apareció junto a su madre pero con un estilo totalmente renovado: atrás había quedado el cabello rubio y largo. Ahora se mostró con la cabeza rapada y teñido de rosa. Además sumó uñas pintadas de verde y un tatuaje (temporal) en su cuello.

"Me ganaron los nervios. Me desacostumbré a Instagram. Y leo sus mensajes de cariño y no puedo...", aseguró Barón con la voz quebrada. A su lado, el pequeño Morrison, de siete años, con un look que hizo acordar a los primeros videoclips de Eminem.

Rápidamente las redes sociales se hicieron eco del cambio de look del pequeño:

Además, la cantante anunció que su relación con el "Tucu" López llegó a su fin. "Estoy sola porque (las relaciones) me duran menos que un pote de Casancrem. Está todo bien", dijo.