Un galán de Floricienta reveló cómo una ex novia le desvalijó toda la casa por despecho

Fabio Di Tomaso es un reconocido actor argentino con historia tanto en la tele como en las tablas. Aunque muchos lo tienen presente como Máximo Augusto ‘el conde’ de Krikoragán por el papel que encarnaba en la novela Floricienta.

Actualmente se encuentra protagonizando la obra de teatro ‘No te fíes de una mujer despechada’ en el Teatro Premier y casualmente una de sus relaciones de pareja fallidas afirma que la realidad supera la ficción.

El artista le contó a Catalina Dlugi, en ‘Agarrate Catalina’, que una ex pareja le desvalijó la casa después de la ruptura. “Éramos muy jóvenes, después fui comprendiendo que cada uno hacé lo que puede”, reflexionó el actor.

No fue la única vez que Fabio habló del tema, en La Nación enumeró todos los inconvenientes que le generó terminar la relación: “Me han sacado mi línea de teléfono, me han cortado la luz y ahí me fui con la escritura de la casa a pedir que me activarán la luz”.

También tuvo que ir a averiguar que pasaba con el suministro de gas y recordó: “La empleada me dijo que en otra oficina, en ese momento, estaban solicitando el corte del gas, así que le dieron de alta también. Fue tremendo. No hacía falta”.

Cuando se le pidió más detalles al respecto el actor comentó: “Cuando nos separamos nos pusimos de acuerdo, o al menos eso pensaba yo. Ella se fue a otro lugar, pero la cosa no terminó ahí. Un día fui a guardar el auto al garage, frente a mi casa y el tipo me preguntó si me estaba mudando, porque había visto que cargaban todo en un camión. Se llevó todo, a escondidas”.

La ex pareja de Di Tomaso le había dicho que iba a ir a buscar un mat de yoga, pero no fue lo único que se llevó. “Me molestó mucho la forma. A la distancia es gracioso, pero en ese momento fue tremendo y muy desconcertante”, cerró el actor.

Como dice la canción ‘¿Qué esconde el conde?’ de Floricienta: “Máximo Agusto si no te gusto yo me disgusto, ya lo verás”. Y bien que vio de que fue capaz su ex amor.