Las fotos íntimas con las que Valentina Bassi y Fabio Di Tomaso rompieron años de bajo perfil

A mediados de 2021, Valentina Bassi y Fabio Di Tomaso se mostraron por primera vez juntos y enamorados en la noche porteña, a casi dos años de empezar su relación que había arrancado tras coincidir en el escenario, en la obra La Ratonera.

A Valentina y Fabio se los vio muy unidos y compinches en el show de la banda musical de Gloria Carrá y en su momento hubo un puñado de fotos de la parejita. Sin embargo, luego de ese evento, los actores volvieron a resguardarse en el bajo perfil y no aparecieron más imágenes.

Fabio Di Tomaso y Valentina Bassi en 2021, plena pandemia, cuando se los vio juntos por primera vez en un show de Gloria Carrá.

“Los dos somos de bajo perfil y no es que sea una pose. Nos sale así. A mí me re preguntan por qué soy tan perfil bajo y no aparezco tanto, pero no tengo respuesta. Me sale así”, dijo Valentina Bassi en una entrevista, cuando le preguntaron por qué no compartían postales de los dos en sus redes.

Y en las últimas horas, Fabio Di Tomaso sorprendió desde sus historias de Instagram con un destape de a dos al subir un par de imágenes a los mimos con su novia, ambos sin ropa y abrazados en la noche.

Di Tomaso compartió postales románticas con Valentina Bassi.

"Love is love", escribió Di Tomaso en una de las stories donde se ve a Valentina riendo enamorada y a él mirando a cámara. De esta manera, el artista dejó en claro que la relación marcha viento en popa y que día a día se animan a mostrarse más.

Valentina Bassi habló de su relación con Fabio Di Tomaso

"Nos las quedamos para nosotros", aclaró Valentina al diario La Nación sobre las fotos de pareja que se sacaban con Di Tomaso, al hablar de lo importante que era para ambos mantener su historia de amor en la intimidad.

“Soy vergonzosa y tímida. No me gusta vestirme y maquillarme, mucho menos exponerme. Nunca publicamos fotos juntos con Fabio, pero por nada en especial”, agregó la actriz, quien dijo estar muy feliz en su relación amorosa. “Nos va muy bien”, señaló Bassi, que es mamá de Lisandro, mientras que Fabio es padre de Fidel.