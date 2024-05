La preocupante revelación de Elba Marcovecchio sobre la salud de Jorge Lanata

Desde hace años que Jorge Lanata viene acarreando problemas de salud muy delicados, pero en este último tiempo es cuando más preocupación comenzó a generarse. Sobre esto, habló Elba Marcovecchio, su esposa, quien expresó mucha angustia.



Fue la conductora Catalina Dlugi, en su programa radial de La Once Diez, quien le hizo una profunda pregunta acerca de los miedos. “Hay algo que a mí siempre me llamó mucho la atención. Vos enviudaste muy joven, estuviste mucho tiempo sola y después te enamoraste perdidamente de Lanata. ¿Cómo hacés para mantener a raya el miedo y los sobresaltos? Porque cuando a un ser querido le pasa algo, capaz hasta estás vigilando cómo respira cuando duerme”, consultó la periodista.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. Foto: @elbitamarcovecchio.



“Sí, sí. Me pasa de despertarme para mirarlo a ver si respira bien. Muchas veces intento cancelar el miedo, intento que no se haga presente el miedo general. Vivo con miedo. Tengo mucho miedo”, respondió Elba Marcovecchio.



“Eso se hace carne y todas esas cuestiones las tenés adentro. Cuando de repente, por alguna cuestión, aunque sea una cosa chiquita, te asustás. Le pasa a una madre con los hijos o con mi mamá. Un resfrío de él yo lo vivo como algo muy grande”, agregó la esposa de Jorge Lanata.



“Muchas veces pensamos qué es la muerte y pensar en que le pase a los seres queridos se hace carne. Y de pronto, aunque pasen cosas chiquitas, muy chiquitas, enseguida se vuelve algo grande, porque se agranda el miedo. Controlar si está respirando con normalidad, es una descripción perfecta, con mucha empatía y conocimiento de lo que se siente”, remarcó luego.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. Foto: @elbitamarcovecchio.



En ese sentido, Elba Marcovecchio contó cómo hace para que el miedo no la sobrepase. “Te disociás. La necesidad tiene cara de hereje. Es increíble, pero eso es la cabeza y la supervivencia cuando vienen las urgencias, disocio y lucho por la supervivencia del otro, que te importa más que uno. Porque estando en carne viva, el miedo y la angustia son gigantes, pero accionar en ese momento es lo más importante”, explicó la esposa de Jorge Lanata.



“Ese miedo no me impide ser feliz con Jorge. Para nada. Lo que pasa es que el amor es invasivo. Es algo que te llena el cuerpo, que te llena el espíritu y estas cosas son la vida. No bajé los brazos y te diría que al contrario, la adicción es algo que uno tiene que decidir y hacer un cambio desde uno. Ningún cambio impuesto desde afuera sale bien”, concluyó.