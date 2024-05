Sofía Zámolo contó cómo fue el día que Luis Miguel le regaló una rosa

Cerca de estrenar su nuevo programa Argentinos en Miami por América, Sofía Zámolo estuvo como invitada en Noche al Dente y habló de su particular relación con Luis Miguel. Cabe destacar que en su momento trascendieron diferentes versiones de ella con el cantante, suponiendo que estaban en algún tipo de vínculo casual.

Anoche, Sofía Zámolo habló de aquellas versiones y consultada por las preguntas "10 al hilo" de Fer Dente detalló la historia de la rosa que le regaló El Sol de México hace ya varios años. Risueña, confesó que la rosa en cuestión ya no existe más.

"La rosa no... está podrida ya (risas)", dijo con mucho humor. Luego comenzó a relatar cómo fue ese momento: "Él en los recitales regala rosas. Regaló un par de rosas a las chicas que estaban en primera fila y yo estaba ahí... re buena la verdad".

Cuando Dente le preguntó si era muy fanática del ícono mexicano, la modelo se sinceró: "A mí me gusta mucho la música de Luis Miguel, mi hermana era súper fanática, y mi papá también. Yo siempre lo admiré desde el lado artístico, tiene un vozarrón espectacular, una voz única".

Pero el conductor buscó saber un poco más y le preguntó si quiso tener algo con ella. "¿Fue hasta ahí nomás? ¿No buscó hacerse el canchero? Porque a Silvina Escudero la llevó a una cena y demás", introdujo, a lo que ella respondió tajante: "No, nunca jamás".

Luego, manteniendo su seriedad, explicó en mayor profundidad el momento que vivió con Luis Miguel: "Siempre muy buena onda. Había eso como que te invitaba, pero no pasó. Si esa es la pregunta no, no pasó nada más que eso de la rosa".

Sofía Zámolo desmintió los rumores que la vinculaban a Luis Miguel.

Cabe destacar que hace casi 15 años que se decía que el intérprete de La incondicional había tenido un encuentro secreto con la modelo. En ese momento ella estaba en plenitud dentro de su carrera y se decía que se habían visto en el camarín de la estrella.

Sin embargo, este rumor instalado terminó siendo desmentido ahora por la propia Sofía Zámolo, que admitió haber sido invitada a la primera fila de uno de sus conciertos en Buenos Aires pero que nunca pasó nada más que esa situación.