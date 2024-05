El mensaje que envió la China Suárez que desató un escándalo y muchas preguntas

Como toda buena influencer, la China Suárez siempre se muestra muy activa en las plataformas y en sus redes sociales comparte diferentes detalles de su día a día. En medio de todo el contenido que sube, un picante comentario que hizo despertó una serie de especulaciones y generó interrogantes. ¿Qué intentó decir?

En esta ocasión, la China Suárez no habló de sus hijos ni mostró parte de su trabajo profesional como actriz o cantante, sino que sorprendió al subir varias postales que acompañó con un fuerte mensaje que levantó sospechas. ¿Fue para alguno de sus ex?

El posteo de la China Suárez que despertó sospechas.

“Cantá conmigo si a vos también te mintieron”, escribió junto a varias postales. Si bien su posteo generó muchos likes en apenas unas pocas horas, las especulaciones tampoco tardaron en surgir y varios usuarios creyeron que el comentario estaba dirigido hacia alguna anterior relación.

"Si a vos con esa cara te mintieron reina...", "Si te mienten a vos con esa cara que queda para el resto", "Si me mentís vos no me quejo" y "Canta conmigo si a vos también te dijeron me quedé sin batería" fueron algunos de los cientos de comentarios.

De hecho algún que otro usuario se animó a ir por más y le preguntó a la famosa por su estado sentimental actual. "Lauty Gram te mintió Chinita?", destacó un seguidor, aunque no exista un indicativo de que la China Suárez esté en crisis amorosa.

Lo cierto es que, si bien la estrella no dio más detalles sobre su posteo, esto podría tratarse de una nueva canción que esté a punto de lanzar. De hecho otros usuarios también especularon con la frase que utilizó la artista advirtiendo un próximo material musical pronto a ver la luz.

Una de las imágenes que publicó la China Suárez en su Instagram.

Hace unos días la China Suárez habló de su suerte en el amor y su pasado romántico, advirtiendo que tuvo mucha fortuna en este plano. “¿Cómo no voy a tener suerte en el amor si tuve re buenas parejas, re buenas personas al lado mío?”, comenzó diciendo en un posteo.

“El otro día lo hablaba, no me acuerdo con quién, del equipo, que decía eso, que para mí las relaciones, aunque duren poco o no duren toda la vida, no significan que sean un fracaso”, siguió con su descargo, sincerándose sobre su historial romántico.

Luego, la China Suárez cerró sincerándose: “Para mí, fracasar sería no ser leal a mí misma y seguir con alguien que no quiero seguir, o al lado de alguien que no quiero estar. Pero sí tengo suerte en el amor”.