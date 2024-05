La profunda autocrítica de Jorge Lanata al referirse a quienes apoyan a Javier Milei

Al analizar los altos índices de apoyo que siguen favoreciendo a Javier Milei, Jorge Lanata destacó en diálogo con Eduardo Feinmann durante el pase que tienen en Radio Mitre, que uno de los aspectos inéditos de este mandato es que por primera vez un presidente está haciendo lo que anunció en campaña. Pero además, el conductor hizo una profunda autocrítica al hablar de la adhesión de los jóvenes al mandatario.

Mientras los conductores reflexionaron sobre la influencia de la nueva generación sobre sus padres a la hora de votar en el ballotage que dio por vencedor a Javier Milei, Jorge Lanata asumió: "Este país es un desastre, lo hicimos nosotros. Este país no lo hicieron los chicos. Los chicos son víctimas de este país".

Javier Milei, el mandatario que goza del apoyo de una buena porción de la juventud. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

Luego, el periodista siguió en modo de autocrítica: "Este país injusto, lo hicimos nosotros. Tendríamos que ver eso, qué carajo hicimos mal, osea qué es lo que no alcanzamos a hacer, en qué no fuimos capaces. Bueno nosotros, los grandes, no estamos dispuestos a preguntarnos esto. Es como que hablamos del país como si acabáramos de llegar".

Por último, en su examen de conciencia Jorge Lanata justificó el apoyo de los jóvenes a Javier Milei en el fracaso de las opciones que hicieron generaciones anteriores.

En otro momento del pase, Lanata también analizó el alcance del acto de Milei en el Luna Park y sostuvo: "Se la pasa sacando conejos de la galera. Cuando la cosa se complica cada vez más, hay un nuevo conejo. Es como que va corriendo hacia adelante en la situación. Eso se termina, si por algún motivo fracasa".