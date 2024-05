Jorge Lanata cuestionó a Javier Milei comparando el alcance de su discurso con el de Cristina Fernández de Kirchner

En el pase de su programa radial con el de Eduardo Feinmann, Jorge Lanata analizó la presentación que hizo este miércoles Javier Milei en el Luna Park y comparó el alcance del discurso del presidente con el de Cristina Fernández de Kirchner.

Tras remarcar que el momento en que Milei cantó no le importó porque "ese ridículo lo hicieron todos los presidentes argentinos", Lanata cuestionó: “Me llama mucho la atención que el 95% del discurso no lo entiende el público al que él le habla. No es que estoy subestimando al público, yo no lo entiendo tampoco”.

Javier Milei presentó su nuevo libro en el Luna Park. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

Luego Jorge Lanata siguió: "Y me llama la atención porque la gente hay momentos ridículos en los que aplaude". Entonces Jesica Bossi aclaró que los seguidores de Jorge Milei conocen los nombres de algunos referentes, y por ejemplo cuando se lo menciona a Keynes cantan "sos ladrón".

Entonces, Lanata habló del carácter de "misa" que tiene el encuentro de Milei con sus seguidores. En ese momento, Feinmann apuntó: "Lo mismo pasaba con Cristina". A lo que su colega replicó filoso: "Sí, pero Cristina se entendía. Todo lo que Cristina decía se entendía. Esto no se entiende".

Siguiendo sobre su comparación entre el alcance del dicurso de Javier Milei con el que pregonaba Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Lanata explicó: "Yo no recuerdo ningún discurso de Cristina que fuera críptico. Cristina era bastante transparente, desgraciadamente".

Finalmente, más allá de las comparaciones entre la claridad de los discursos de Milei y Fernández de Kirchner, Lanata reflexionó: "Fue raro el acto. Por un lado fue una demostración de fuerza de Milei. Un nuevo conejo de la galera. Milei yo creo que se la pasa sacando conejos de la galera. Cuando la cosa se complica cada vez más, hay un nuevo conejo. Es como que va corriendo hacia adelante en la situación. Eso se termina si por algún motivo fracasa. Si no fracasa, eso puede seguir al infinito".