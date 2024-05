El regreso de una gran estrella de Telefe que complicará a Jorge Lanata

Susana Giménez tuvo su primera reunión de preproducción de cara a su esperado regreso a la pantalla de Telefe con su clásico programa, y la diva complicará a Jorge Lanata en el rating ya que saldrá al aire los domingos a la noche, mismo horario en que se emite Periodismo para Todos.

Según detalló Marina Calabró en Lanata sin filtro (Radio Mitre), está confirmado que Susana vuelve a Telefe con su formato más emblemático, que consiste en llamados telefónicos del público para concursar por una importante suma de dinero. La especialista en espectáculos adelantó que el premio máximo que ofrecerá el ciclo de la estrella estará fijado en un millón de dólares.

Susana Giménez vuelve a la televisión en el segundo semestre. Foto: Captura de video Telefe.

Respecto a la fecha del debut de Susana Giménez, Marina Calabró consignó que será en el segundo semestre del año, con emisiones los domingos. En este sentido, Jorge Lanata enfatizó al caer en cuenta que competirá contra la diva de manera directa: "No importa, damos la pelea. Yo ahí no me quejo".

Por otro lado, Calabró contó que la estrella máxima de Telefe estaría acompañada por Miguel del Sel, con su clásico personaje de La Tota. Además, desde la producción están buscando sponsors y apostarán por un QR en pantalla para así lograr una considerable recaudación mediante la participación del público en juego que tendrá un millonario premio.

Miguel del Sel volvería a ser partenaire de Susana Giménez. Foto: Captura de video Telefe.

Se espera que el retorno de Susana Giménez a la televisión le aporte buenas mediciones a Telefe, ya que la diva desde hace unos años que está ausente de la pantalla con su clásico ciclo. En tanto que Jorge Lanata planea volver con PPT también en el segundo semestre, por lo cual el entretenimiento y la actualidad tendrán su dura batalla por el liderazgo en el rating.