¿Otra vez? Cristian Castro se separó de Mariela Sánchez por segunda vez y ella compartió un extenso mensaje acerca de su ruptura

Cristian Castro no pasa ni un segundo soltero. Tras su escandalosa separación con Mariela Sánchez a fines de febrero de este año, el cantante confirmó unos días después su relación con la abogada Ingrid Wagner. "Indescriptible... a Dios gracias por la presencia de mi dulce novia", fueron las tiernas palabras que le dedicó Castro a Wagner en Instagram.

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, se separaron. Ingrid le contó a Santiago Sposato, cronista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), que ya no se encontraba más en pareja con el artista mexicano. "Sí ya no estamos más juntos. ¡¡¡A Cristian lo amo!!! Y siempre recordare todos los lindos momentos de esta relación. Estoy segura que me fue fiel. Sólo que no puedo con tanto, es muy difícil estar con alguien así, tan famoso, que viaja muchísimo. No puedo seguirle el ritmo", expresó la mujer.

Ingrid y Cristian no lograron cumplir ni un mes juntos.

A mediados de mayo, Cristian Castro y Mariela Sánchez decidieron darse una nueva oportunidad y en las redes sociales compartieron algunas imágenes juntos, donde aparecían muy enamorados.

"Quiero decirte que no voy a perderte más. Fueron los días más difíciles. Si supieras lo sola que ha sido mi vida… pero ya estás acá. Haremos historia mi amor, en tu mirada y en la mía, Dios sabía lo que hacía", escribió el cantante junto a una imagen de ellos.

Castro y Sánchez se reconciliaron luego de su polémica separación en febrero.

Pero lo bueno duró poco. Recientemente, se filtraron unos audios de Sánchez hablando mal sobre Castro cuando estuvieron separados, y el músico no pudo perdonar las hirientes palabras de su amada.

A raíz de esta situación, Mariela Sánchez reveló con un extenso mensaje en sus historias de Instagram (@Sanchez.mariela) su ruptura con Cristian Castro.

Sánchez confirmó su ruptura con el cantante a través de sus historias de Instagram.

"Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido. Entré en el submundo de las redes al dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo y en un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor", dice la primera parte de su escrito.

"Perdón Cristian. Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor y quiera destruir. Agradezco haber conocido una persona romántica que a pesar de todo desde su enojo me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor. Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible", continuó la mujer. El comunicado de Mariela Sánchez. Créditos: captura de pantalla Instagram Sanchez.mariela.

"La persona que envió todo esto obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccione de esta manera. Y caí. Sin embargo siento ultrajada mi privacidad al darse a conocer una charla íntima con una persona en la que deposité mi confianza de manera errónea", expresó Sánchez.

"Quiero pedir disculpas a toda su familia, Verónica Castro, Yuri, Darío de León y sobre todo a vos, Cristian", concluyó arrepentida Mariela.