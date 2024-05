Luis Ventura sorprendió a sus seguidores con un categórico anuncio: "Tomé la decisión de retirarme de..."

Este jueves, Luis Ventura sorprendió a sus más de 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram al anunciar su retiro de dicha red social. El conocido periodista expresó el motivo que lo llevó a tomar tal decisión, y sus fans le pidieron que recapacite.

Desde hace un tiempo, Luis Ventura compartía en las redes sociales no solamente contenido relacionado con el mundo del espectáculo, sino también postales cotidianas de su vida familiar.

"Gente, tomé la decisión de retirarme de Instagram porque me han pasado algunas cosas de tergiversación de mensajes, emoticones que no son míos o son malinterpretados. La verdad que no me llevo bien con la tecnología y viví gran parte de mi vida sin esta ventana a todo el mundo. Elijo mi pequeña historia para contarla y mostrarla a los que realmente elijo. Gracias", argumentó Ventura la hora de justificar su paso al costado de una de las redes sociales más influyentes a nivel mundial.

Luis Ventura anunció que se retira de Instagram. Foto: Instagram @luisventurasoy.

Un día antes, es decir este miércoles 1 de mayo, el integrante de A la Tarde (América) había causado cierto revuelo al compartir una foto en la que se puede ver a su hermano cortándole las uñas. En tanto que hace una semana, el conductor había subido una postal junto a su juhijo Antoñito, en la celebración del cumpleaños del niño.

El llamativo posteo que compartió Luis Ventura en el Día Internacional del Trabajador. Foto: Instagram @luisventurasoy.

De esta manera, Luis Ventura dejó en claro que de momento limitará su exposición pública al universo de la televisión, donde además de ser panelista del mencionado programa que encabeza Karina Mazzocco, tiene su propio programa, Secretos verdaderos (América), que se emite los sábados.

Tal vez otro aspecto que inclinó a Ventura a alejarse de las redes sociales esté relacionado también con su labor como presidente de APTRA, rol que lo lleva a destinar parte de su rutina a todo lo relacionado con las entregas de los premios Martín Fierro, que este año tendrán varias ediciones dedicadas a rubros como radio, televisión y moda.