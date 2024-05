La sorpresiva confesión hot de Facundo Ventura: “Vendí fotos de mis…”

Un momento imperdible se dio en “Empezar el Día”, ciclo televisivo del canal Magazine conducido por Yuyito González con una confesión llamativa de uno de los integrantes del staff.

Con la explosión televisiva que catapultó a Gran Hermano a ser nuevamente el producto más consumido por los televidentes, desde el ciclo dieron con la presencia de Maxi Guidici, participante de la última edición del reality.

Ahondando sobre la casa más famosa del mundo y una versión 2024 marcada por las polémicas y las especulaciones, el ex novio de Juliana Díaz se refirió a la participante más fuerte de la actualidad, Juliana “Furia” Scaglione.

El “hermanito” aclaró desde su perspectiva qué “Furia no es un personaje, ella es así” y que desde la producción suelen tener un cuidado especial sobre su diamante en bruto: “Cuando alguien está hablando de algo que no le conviene, lo tapan con mucha carpa”.

Al margen del boom de Gran Hermano, la charla viró hacia otras latitudes donde Maxi admitió formar parte de la página de contenidos eróticos Only Fans y se refirió a la experiencia en un rubro que parece ganar cada vez más terreno.

“Trabajo acá en el hostel, arrancó en un stream y sigo vendiendo contenidos. Me recontra sirve, me fui unos días a Brasil con lo que gané, me super sirve y me divierte”, admitió Giudici sobre su nueva aventura laboral.

Con el tema en mesa de discusión, fue Yuyito quien consultó a su staff de panelistas sobre si tuvieron alguna experiencia en el mercado de contenidos para adultos y allí se dió un momento espectacular con la confesión de Facundo Ventura. “Yo vendí fotos de mis pies. Ni siquiera se tenía que ver mi cara, me pedían fotos de los pies nada más”.

“Me pagaron tres mil pesos por foto que en aquel momento era plata, como unos 30 mil pesos de ahora. Un día subí una foto en Instagram viendo una película, comiendo helado y se veían mis pies y de ahí me empezaron a pedir”, confesó el hijo de Luis Ventura.