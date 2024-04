Así es la vida bajo perfil de Bárbara, la hija de Guillermo Coppola y Yuyito González

En la serie que cuenta la vida de Guillermo Coppola se conoce algo de la vida de una persona muy importante para él, la hija que tuvo con Yuyito González, llamada Bárbara. Lo que generó una especie de polémica fue una conversación que se revela en la biopic.



Sucede que Juan Minujín, que interpretaba a Guillermo Coppola, le dijo a Mónica Antonopulos, quien se puso en la piel de Yuyito González, que sería buena idea abortar, luego de que ella le contara que estaba embarazada. Finalmente, eso no sucedió y llegó al mundo Bárbara.



“Me pusieron todas las escenas de la serie. Vi esta que te digo del embarazo. Vi la otra donde te digo a ese semejante exabrupto. Y vi las otras. Escuchame, ¡pero yo te dije alguna vez todas esas barbaridades que yo no me acuerdo en la vida haberte dicho?”, le preguntó Yuyito González a Guillermo Coppola en su programa de Ciudad Magazine.

Yuyito González con Bárbara, la hija que tuvo con Guillermo Coppola.



“Creo que alguna vez, pero era tu carácter. Lo decías de tal forma que no me ofendía, no me molestaba. A mí jamás me molestó”, le contestó el ex representante de Diego Armando Maradona, aclarando, además, que la sugerencia del aborto su había sido real, sino que fue pensada para la ficción.



En ese sentido, sobre otras frases de la serie, Yuyito González siguió con sus dudas sobre si las había dicho o no. “Por ahí la de ‘Guillermo Esteban. Coppola’, puede ser, pero las otras palabrotas que vinieron yo creo que no te las dije nunca, Guillermo”, aseguró la conductora.



En cuanto a Bárbara, la hija que tuvo Guillermo Coppola con la ex vedette y ahora conductora, tiene 36 años, estudió la carrera de arquitectura y tiene su propio estudio, que ella misma fundó hace ya un tiempo.

Además, Bárbara es madre de Josefina, nombre que eligió por su madre, cuyo nombre real es Amalia Josefina Trombella. Para despejar cualquier tipo de polémica, Guillermo Coppola reveló el mensaje que le envió su hija tras los dichos sobre la escena.



“Hola, pa, ahí los estoy escuchando con mamá. Yo te amo con todo mi corazón. Vos me hacés llorar. Gracias por existir y sé cómo sos, ni más ni menos. Yo no tengo nada que reprocharte”, le escribió Bárbara a su padre.