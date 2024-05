"El peor vuelo de tu vida": el drama de Wanda Nara al tener que viajar en clase económica por perder su vuelo

Wanda Nara viaja constantemente. Argentina, Italia y Turquía son los destinos que más frecuenta la modelo al tener distintos compromisos laborales. Hace pocos días, Nara regresó a Roma ya que fue elegida como conductora de L’Acchiappa Talenti (RAI), un programa de talentos. Luego de ello, la empresaria tenía que volver a Turquía para reencontrarse con su familia, pero perdió el vuelo y le tocó viajar en clase económica junto a su amigo y estilista, Kennys Palacios.

Nara, relató en un video de TikTok (@Wandaentiktok) la odisea que sufrió por esta situación. "Bueno, no dormí nada. Estamos en el avión. Tuvimos un montón de problemas. Perdimos el vuelo. Vinimos a las 8 de la mañana", empezó contando la exconductora de MasterChef Argentina.

La modelo estuvo algunos días en Roma, Italia. Créditos: Instagram Wanda_nara.

Luego, la modelo empezó a enumerar los obstáculos a los que se tuvo que enfrentar. "Hay un señor resfriado. Encima yo estoy medio… ¿Cómo se dice cuando tenés miedo a enfermarte de cualquier cosa?", le consultó a Palacios. "Pánico", contestó su estilista. "Pánico no, boludo. Eso ya lo sé", replicó Wanda Nara.

"Sacamos otro vuelo a último momento. Estamos desde las 8 de la mañana en el aeropuerto Fiumicino haciendo un montón de cosas. Shopping, compras. Sacamos este vuelo entre medio de personas", dijo entre risas la empresaria. "Pero tengo que volver a casa. La chica me dijo '¿estás segura que lo querés?'. El vuelo está muy lleno. Es como el peor vuelo de tu vida, pero no importa. Lo más lindo es que pasamos siete horas en el aeropuerto de un viaje de dos horas", lanzó la cantante.

Este fue el video que compartió Wanda Nara en TikTok contando la odisea que vivió al perder su vuelo

En el video que grabó, Wanda también contó que estuvo grabando episodios para el show de talentos que conduce en RAI. Además, habló sobre las compras que hizo antes de abordar el avión: "Encontramos este vuelo y está completado. Hicimos compras, reservé un montón de cosas, tomamos un cafecito en Louis Vuitton. Nos invitaron un montón de eventos. La gente no podía creer el tiempo que le dediqué a cada negocio. Lo que nunca. Hablé con todos los vendedores. Fui hoy la más simpática. Siempre estoy apurada en el aeropuerto. Siempre digo 'dámelo así, no me des caja, lo meto así en la bolsa'. Ahora tengo caja, regalito, cafecito y todo lo que te ofrecen".

El reloj con forma de serpiente que enseñó la empresaria. Créditos: captura de pantalla TikTok Wandaentiktok.

"Voy a hacer un unboxing de lo que me compré y lo que ya me entregaron. Lo otro me lo entregan la próxima vez que venga a Roma", agregó la modelo para después empezar a mostrar lo que compró y los regalos que recibió. Wanda Nara enseñó un pequeño estuche que le regalaron para guardar joyas a la hora de viajar y después mostró una caja más grande que contenía un lujoso reloj con forma de serpiente de una reconocida marca de joyas.