La separación del Turco Naim y Emilia Attias: con qué conductora de América se lo relaciona a él

En la noche del jueves se conoció la sorprendente noticia de la separación de El Turco Naim y Emilia Attias, quienes estaban juntos hace 19 años. Producto de esa historia de amor llegó al mundo su hija Gina, de siete años.



No obstante, al parecer todo tiene un final, incluso para las parejas que parecían irrompibles, ya que el actor de 57 años y la actriz de 37 decidieron ponerle punto final a su relación de casi dos décadas. O más bien, la decisión fue de una sola parte.

El Turco Naim y Emilia Attias están separados.



Sucede que en LAM revelaron que Emilia Attias habría tomado la decisión de romper con la relación por supuestas infidelidades. Si bien no quedó del todo claro por parte de quién, Yanina Latorre lanzó una verdadera bomba al aire.



En una fuerte complicidad con Ángel de Brito, la esposa de Diego Latorre reveló al aire el nombre de una conductora de América con la que, en algún momento, no se sabe exactamente cuándo, tuvo una relación El Turco Naim.



Se trata de Flor de la V, la conductora de Intrusos, uno de los programas más importantes de la pantalla de América. Lo curioso es que Yanina Latorre dijo el nombre casi susurrándolo, tapándose la mitad de la cara, mirando a Ángel de Brito, pero todo quedó registrado por las cámaras.



“¿Él no le daba a Flor de la V?”, le pregunta casi en secreto Yanina Latorre a Ángel de Brito, por lo que se le pudo leer en los labios. “¡Ahhh, sí, claro, claro que sí!”, reaccionó el conductor de LAM, sonriendo y ante las risas de su amiga y panelista.



Rápidamente, en las redes sociales advirtieron este momento y no demoraron demasiado en interpretar el movimiento de labios de Yanina Latorre, que reveló la supuesta relación que mantuvieron en algún momento El Turco Naim y Flor de la V.



El actor y la conductora de Intrusos compartieron muchos sketch del viejo Videomatch, en donde se los veía con muy buena sintonía y mucha buena onda. Allí, muchos usuarios de las redes sociales aclararon que eso fue antes de conocerla a Emilia Attias.