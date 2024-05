La reacción de canal América a la versión de que próximamente echarán a Fabián Doman

Una gran polémica se generó luego de que Yanina Latorre asegurara durante su pase con Marina Calabró en El Observador 107.9, que desde canal América tomaron la decisión de despedir a Fabián Doman. Y ahora, tras el revuelo, un accionista de la señal en cuestión se comunicó con la periodista y le remarcó que tal versión es falsa.

Concretamente, Yanina Latorre había detallado en la mencionada radio sobre la presunta salida del conductor de la primera mañana de canal América: "Se va Doman de América. No lo sabe él todavía".

Además, según la conductora de El Observador 107.9, el designado para reemplazar a Fabián Doman sería Gustavo López, periodista cuyo nombre circuló como posible figura al frente de BDA luego de que Antonio Laje decidiera abandonar canal América a fines del año pasado.

"Ayer les conté que estaba el rumor en el canal de que se iba a ir Fabián Doman del noticiero y que lo iba a reemplazar Gustavo López. Bueno, esta mañana me llamó Gabriel Hochbaum, accionista de América y dueño de esta radio, quiso saber de dónde lo saqué, pero no se lo conté. Era el rumor", se excusó Yanina Latorre sobre la versión del despido de Fabián Doman de canal América que ella dio por un hecho.

Fabián Doman seguirá al frente de BDA. Foto: Captura de video América TV.

Acto seguido, la conductora remarcó: "Me aclaró que no tienen pensado que se vaya Doman y que era un cuento lo de Gustavo López. Esperemos que no sea alguien que quiera operar a Doman y traerle un quilombo... Gabriel Hochbaum me llamó con buena onda y me dijo: 'Yani, no sé de dónde lo habrás sacado, Doman sigue en el programa, no hay ninguna intención de que se vaya de América'",

Molesta por haber asegurado al aire que Fabián Doman sería despedido de canal América, y asumiendo que tal versión es falaz, Yanina Latorre advirtió: "Voy a averiguar quién me quiso operar".