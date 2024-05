El desgarrador recuerdo de Caramelito Carrizo de su hermano Martín: “Me morí con él”

Hay heridas que nunca sanan y recuerdos imborrables que marcan la vida. Así es que Cecilia “Caramelito” Carrizo continúa buscando un rumbo entre la sanación y el volver a reencontrarse consigo misma, luego de la dolorosa partida de su hermano, el músico Martín Carrizo.

En esta oportunidad, la conductora y cantante pasó por el programa de Urbana Play, “Todo Pasa”, para darle visibilidad a su obra Solo te quería Decir, justamente relacionada a lo que tuvo que afrontar y que continúa sobrellevando desde la muerte del ex integrante de la banda del Indio Solari.

“Sentí que quería escribir esto, porque me transformó la vida lo que pasó con mi hermano. Hay un momento en que yo digo que me morí con él. La hermana que fui se murió con él y quien queda es la que hoy quiere contar esto”, detalló.

“Cada uno de los poemas que fui rescatando en varios cuadernos, era porque me estaban pasando distintas cosas y no me daba para decírselas”, reflexionó Caramelito en retrospectiva al duro camino que significó la enfermedad.

La actriz detalló que parte de su obra se basa en la lucha junto a su hermano frente al ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica): “Ahora me doy cuenta que él me sostenía a mi. hablan del diagnóstico,del tratamiento en Estados Unidos que se la bancó un año entero y mi deseo de acompañarlo”.

“Yo hablo del vínculo, del amor, de sostenerlo con una enfermedad terminal. Cuando entra una enfermedad en la vida de una persona y sus familiares”, recordó en un pasaje por demás emotivo.

Por otro lado, Caramelito trató de graficar el duro momento luego de la partida de su hermano: “Al momento de ya no tener físicamente, lo empecé a buscar adentro mío. Lo tengo tan dentro mío que hasta escucho lo que me diría”.

Caramelito Carrizo recordó con mucha emoción a su hermano

“Mi conexión con él fue tal que los últimos minutos de su vida, nos miramos a los ojos y él me dijo ‘ya está’. Todo lo que muy fuerte se puede describir como horrible, se transformaba en hermoso, es fuerte ver a un ser humano trascendiendo”, cerró Cecilia Carrizo sobre el dolor tras la partida de su hermano.