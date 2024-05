El categórico argumento con el que Eduardo Feinmann destruyó a una conocida figura de Telefe

La tensión entre Eduardo Feinmann y Andy Kusnetzoff tiene un largo historial, y ahora el periodista destruyó a la conocida figura de Telefe con un categórico argumento tiempo después de una reunión que tuvieron ambos para intentar saldar sus diferencias.

En diálogo con un móvil de LAM (América), Feinmann fue consultado sobre su actual vínculo con Kusnetzoff, y fiel a su estilo, no anduvo con rodeos a la hora de definir a su colega.

Andy Kusnetzoff, en la mira de Eduardo Feinmann. Foto: Captura de video Telefe.

Tras revelar que en una oportunidad tomaron un café, Eduardo Feinmann fue tajante al explicar po qué no pudo llegar a un acuerdo con Andy Kusnetzoff. "Tiene valores que no me van", remarcó el conductor de Radio Mitre y LN+.

Luego, Feinmann aclaró que no se refería a valor profesionales, sino "personales". Además, el periodista dejó en claro que su encono viene de los tiempos en los que Kusnetzoff lo atacaba desde el recordado programa CQC.

Por último, Eduardo Feinmann destrozó a Andy Kusnetzoff al dejar en claro que no cree que haya cambiado con el paso del tiempo. "No le creo su personaje de buen tipo, ahora", apuntó el entrevistado respecto al actual perfil de Andy Kusnetzoff delante de cámaras en su ciclo Podemos Hablar (Telefe).