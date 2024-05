Pepe Monje fulminó a Javier Milei

En medio de un presente político social que parece estar al borde del abismo, son varias las figuras del espectáculo que tomaron partido, tanto en defensa como también públicamente enfrentados a un gobierno nacional que no deja de ser noticia.

En esta oportunidad quien le bajó el pulgar al presidente Javier Milei fue el actor y director Pepe Monje, quien pasó por “Sobredosis de TV”, ciclo de C5N, y apuntó contra el líder de La Libertad Avanza y sus políticas extremas.

Desde su perspectiva actoral, Monje tuvo una particular forma de analizar al mandatario: “Siempre digo que, como actor, es muy difícil observar a nuestro presidente. Si yo tuviese que interpretarlo se me haría muy difícil porque realmente no puedo encontrarle la vuelta”.

El actor utilizó el ciclo conducido por Carla Czudnowsky y Mariano Hamilton para apuntar contra los modos de Milei: “Alguien tendría que decirle que tenga cuidado porque en realidad está mostrando sus debilidades cuando él insulta. Cada uno insulta con sus debilidades”.

“Sale como si fuera un fotógrafo de la línea de atrás del arco a jugar cuando en realidad se pierde todas. Se pierde la conexión con la gente. Está muy enojado, no entiende cuál es el lugar que tiene, el que le estamos dando porque, queramos o no, es el Presidente de Argentina”, continuó.

Profundizando sobre el semblante del presidente, Pepe Monje analizó: “Creo que hay muchas cosas personales no resueltas. No soy médico, no soy psicólogo, pero algo tiene. Me parece que hay que separar todo esto y encontrarle una vuelta”.

“Hace años estoy tratando de observarlo como artista para en el caso de poder interpretarlo. Pero no le encuentro la vuelta”, continuó el artista que participó en innumerables éxitos, como Los únicos, Por Amor a Vos, Mujeres Asesinas o Maradona, sueño bendito.

Por último, el actor admitió prestarle una mirada analítica a la gestualidad de Javier Milei, aunque sigue sin entender su forma de ser: “Lo veo en las conferencias y en un momento él hace una pausa, se va a negro y desboda. No sé qué es lo que lo detona, qué palabras, el porqué se siente agredido”.