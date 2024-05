El mejor amigo de Tini Stoessel reveló datos de su vida privada y habló de su lucha por la salud mental

Luego de lo que fue el revuelo por el nuevo disco y la exposición de sus problemas de salud mental, Tini Stoessel quedó en el centro de atención. Es por eso que cuando Mirtha Legrand recibió a Lizardo Ponce, uno de sus mejores amigos, en su mesa, no dudó al consultar por su situación.

“Sos muy amigo de Tini, ¿no? Que monada es Tini eh. Es toda una artista. Muy buena hija”, comenzó diciendo Mirtha Legrand para darle el pie al mejor amigo de la cantante. Por lo que él asintió: “Si si, la adoro. Es una artista increíble. Talentosa como nadie, creo. Pero sobre todo buena persona. Es muy buena amiga”.

Pero no iba a quedar ahí, ya que la insistencia de la Chiqui se hizo notar, por lo que continuó punzante: “Está con algún problema, ¿no?”. Casi sin opción, Lizardo Ponce se lanzó a contar cómo está la situación de Tini Stoessel: “Ella estuvo con un tema de depresión, Lo cuento porque ella lo contó. Muchas veces me preguntaban a mí por cuestiones de ella. Pero ella misma lo comentó y abrió su corazón para poder contar su historia”.

“Eligió contarlo en un disco que a mí me encanta, Más allá de ser su amigo soy su fan también porque me encanta mucho lo que hace, Pero yo valoro, admiro y respeto mucho lo que hizo porque siento que habló en representación de mucha gente”, marcó su amigo sobre el valor que le da a su nuevo álbum.

Sumado a esto, marcó el valor de Tini Stoessel por romper las barreras y poner en agenda la importancia de la salud mental: “Estos temas de salud mental la gente por ahí no los tiene tan latente. Pero nada, también me duele cuando no se lo toma en serio. Cómo se habla de la generación de cristal y se ningunea lo que pasan hoy los jóvenes”.

Ante la consulta de Mirtha Legrand sobre la generación de cristal, el periodista explicó: “La verdad que no estoy muy al tanto del concepto. Pero siento que es como una generación frágil, o por lo menos así dicen. Como que no aceptan un no y que cualquier cosa es ponerse triste, angustiarse. Pero yo creo que lo que ella hizo fue poner en palabras todo lo que fue viviendo”.

Por último, Lizardo Ponce cerró bancando a Tini: “Y lo que se hablaba recién. Cómo puede ser que una chica a la que le va increíble por el mundo, que llena recitales, que se puede comprar lo que quiere, que tiene un plato de comida y todo, esté triste. Y sí, pasa. Por eso me parece super valorable lo que hizo”.