La picante opinión de Ángela Torres sobre el nuevo disco de Tini Stoessel

Tini Stoessel cerró temprano su 2024 con su concierto en Hurlingham, en donde su padre, Alejandro Stoessel, la observó muy emocionado y entre lágrimas, ya que escuchó por primera vez en vivo la canción “Pa”, dedicada a él. Sobre esto opinó de forma picante Ángela Torres.



El tema forma parte Un Mechón de Pelo, el disco en el que Tini Stoessel reflexiona sobre su lucha contra la depresión y da desgarradores detalles sobre la internación de su padre y del susto grande que le dio a su familia.

Tini Stoessel lanzó "Un Mechón de Pelo", su último disco.



En este contexto, Ángela Torres, que está pasando un gran momento en su carrera como cantante, opinó contundente y sin ningún tipo de filtro sobre el último álbum lanzado por la ex novia de Rodrigo de Paul.



Ante la pregunta acerca de si había escuchado el disco, Ángela Torres respondió con firmeza. “Obvio, reina total. La amo a Tini, es una genia total, es una gran referente y muy valiente”, contestó la cantante.



“Me parece buenísimo que haya podido decir las cosas que siente desde su corazón”, agregó Ángela Torres sobre el último proyecto musical de su colega, que ahora decidió parar un tiempo y mantenerse alejada de los escenarios.

Hace unos días, Yanina Latorre había anticipado que Tini Stoessel no cantaría más durante el 2024 luego de su show en Hurlingham. “No va a haber River. Este año Tini no canta más”, contó la panelista de LAM.



“En dos semanas se va a México y ya no vuelve. Va a ser un protagónico que hace mucho que no trabaja como actriz. Va a hacer un papel protagónico y es para adultos. Y el año que viene larga nuevo disco. Empieza el tour 2025 con River, con todos los estadios y gira mundial”, se explayó Yanina Latorre. “Y va a ser la misma Tini de siempre, con sus hits y su nuevo disco. Este fue un momento de su vida que ya necesitó parar”, cerró.