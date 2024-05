Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura, apuntó contra Furia de Gran Hermano

Estelita Muñoz mantiene un perfil bajo en relación a la televisión. Desde que dejó de ser panelista de El Run Run del Espectáculo, el programa que conducen Lio Pecoraro y Fernando Piaggio en Crónica TV, no se muestra en ningún ciclo de chimentos.

Su contacto con sus seguidores es mediante esporádicas salidas desde sus redes sociales. El fin de semana, la ex de Luis Ventura realizó un vivo desde su cuenta de Instagram donde enseñó una recetas de cocina mientras opinó sobre la realidad de la farándula nacional.

Estelita Muñoz.

En este contexto, sus seguidores le preguntaron su opinión sobre Furia, la polémica participante de Gran Hermano, y fue implacable. "La verdad es que yo no veo Gran Hermano, pero me entero las cosas que pasan por el programa de mi hijo. Y yo, una mujer así, como Furia, es demasiado. Esas cosas no las tendría que pasar la televisión, pero de pronto hoy es lo que vende. Ella tiene muchos seguidores, la bancan y sigue estando", comenzó expresando.

Juliana "Furia" Scaglione.

"A mí no me gusta para nada. No me gusta la gente agresiva, mal hablada. De cada palabra que dice siempre mete ‘boludo, boludo, boludo’. Hablen bien, no cuesta nada! No es la casa de ellos, saben que hay cámaras y los están viendo las veinticuatro horas del día. Yo no me creo que piensen que es su casa. Esa chica es así", finalizó contundente.