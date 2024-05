Cómo fue el emotivo homenaje de Abel Pintos y Luciano Pereyra a Gerardo Rozín

Abel Pintos y Luciano Pereyra se emocionaron al recordar a Gerardo Rozín, el ex conductor de “La Peña de Morfi” y le dedicaron unas lindas palabras en su honor en el programa.

Los cantantes fueron invitados especiales en el ciclo de Telefé en el cual disfrutaron de un almuerzo con mucha música, historias entretenidas y aprovecharon la oportunidad para anunciar que en noviembre van a cantar juntos en el Luna Park y le detallaron todo a sus fanáticos sobre el gran show que se aproxima.

En un instante de la tradicional comida, hubo un momento en el cual rememoraron al querido Gerardo Rozín, con las estrofas de “Zamba para olvidar”, mientras que pasaban en un vídeo las imágenes del creador del programa con los músicos. Pintos y Pereyra se conmocionaron al escuchar la voz de Rozín y empezaron a llorar por la nostalgia que les causó. Instante en el que se hizo un silencio total de respeto, y se sumaron entonando estrofas Abel y le siguió Luciano. Los aplausos infinitos al finalizar no faltaron y terminaron todos emocionados con lágrimas en los ojos.

Abel Pintos lo describió y compartió una linda reflexión al respecto: “Era un tipo que te hacía reír mucho. Se lo recuerda con una alegría en la mesa. Hay algo de lo que me arrepiento y prefiero transpolar en algo positivo que es el aprendizaje. Cuando partió me prometí que cada vez que un amigo me invitara a comer y luego me insistiera, no lo iba a dejar pasar".

“Hablábamos mucho con Gerardo por teléfono, y me decía que `vayamos a comer algo´. Tarde entendí que para él el momento de la comida era de la intimidad, de la hermandad. Hoy empiezo a encontrar ese hilo conductor. Cuando quería conectar con vos te invitaba a su mesa y nunca fuimos a comer. El aprendizaje fue ese, hay cosas que no hay que dejarlas pasar. Aprendí eso. Son muy valiosos”, concluyó el artista.

Finalmente, Luciano Pereyra cerró aportando al mensaje que dio Pintos: “Es como el tango, buscando un pecho fraterno para morir abrazo´. No hay mejor frase. Gerardo era acá y afuera lo mismo. Un tipo que te escucha, y yo aprendí a escucharlo, tan sabio. A los argentinos nos gusta la comida, el fútbol y la música y él representaba eso en esto que se llama La Peña y por eso estamos acá, así que un beso al cielo”.