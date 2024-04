La increíble señal esotérica que recibió Diego Leuco de Gerardo Rozín antes de conducir La peña

Arrancó una nueva temporada de La Peña de Morfi (Telefe). Por eso, era interesante conocer la sensaciones de Diego Leuco, conductor junto a Lizy Tagliani del envío que se emite los domingos, y el mismo habló sobre sus sensaciones en diálogo con La Nación.

Más allá de abordar diferentes temas, Leuco llamó la atención de todos al revelar que recibió una señal trascendental de Gerardo Rozín tras su fallecimiento en marzo de 2022. Sucedió algo que pasó desapercibido en su momento, pero que ahora tomó relevancia.

"Si bien tuve siempre muy buen vínculo con Gerardo (Rozín), nunca fuimos amigos, no éramos íntimos, no conocíamos detalles de la vida del otro. Esto lo remarco porque ahora vivo en un departamento que había sido de él. Y me mudé ahí sin saberlo. Ya viviendo en esa casa, me llegó la propuesta para estar en La peña...", sostuvo Leuco.



El conductor ya está consolidado en el ambiente

Recordemos que la nueva temporada de La Peña de Morfi tuvo su debut luego de un 2023 repleto de escándalos e incertidumbres con la expectativa de Telefe puesta en conquistar el rating dominical con música, humor e invitados y una nueva dupla conductora: Lizy Tagliani y Diego Leuco.

Finalmente, el momento llegó: pasado el mediodía del 7 de abril, los conductores inauguraron la nueva etapa del ciclo creado por Gerardo Rozín en una emisión llena de novedades y figuras pensadas para competir fuerte con la “mesaza” de los almuerzos de Juana Viale, que ese día tuvo como anfitriona a la mismísima Mirtha Legrand.



Tagliani y Leuco el día del debut

El clásico musical de Telefe arrancó el domingo con un piso de 4,1 puntos y muy pronto quedó arriba, con 5 puntos. La escalada avanzó pasadas las 14 horas, con la entrevista. En su primera emisión, La Peña presentó un mano a mano entre Lizy Tagliani y Nancy Duplaá, el momento más fuerte de la tarde, que llegó a los 9, 2 puntos de rating. En El Trece, mientras tanto, el programa de Juana Viale medía 4, 4. ¿El pico máximo de este primer programa versión 2024? 9,5 puntos, un resultado alentador que prueba que la propuesta de Telefe sigue rindiendo.