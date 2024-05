Furia acusó a Darío de machista en Gran Hermano y se dijeron de todo

La casa de Gran Hermano está a horas de conocer a un nuevo eliminado. El clima de tensión, las polémicas y las diferentes peleas entre los participantes se encuentra en un momento muy caliente, y por estas horas se dio a conocer un nuevo escándalo que tiene como protagonistas a Juliana 'Furia' Scaglione y Darío Martínez Corti.

Que Furia Scaglione quede envuelta en una polémica no es nada nuevo. De hecho, la doble de riesgo es sin dudas una de las concursantes más apuntadas por sus malos tratos hacia sus compañeros, sus insultos y otros episodios que la dejan siempre en el ojo de la tormenta.

¿Qué sucede con Darío? Ingresó como parte del grueso de cinco jugadores nuevos que se sumaron en marzo, y si bien hasta ahora no había protagonizado grandes escándalos, en los últimos días parece haberse hartado de la estratega y en varias ocasiones la enfrentó.

Este fin de semana la casa de Gran Hermano está en llamas, ya que se espera que sea una gala de eliminación muy picante donde las encuestas marcan que Furia tendrá un feroz mano a mano contra Mauro Dalessio, con quien viene de protagonizar una de las peleas más fuertes de esta edición.

Sin embargo, la entrenadora fitness va contra todos y por estas horas tuvo comentarios bastante fuertes contra Darío, en una charla que sostuvo en la cocina de la casa junto a Virginia Demo, Bautista Mascia y otros jugadores. Allí tildan a su compañero de machista, por las actitudes que estuvo mostrando últimamente.

"A mí con todo esto de Mauro, Darío me dijo: 'vos te podes ir igual'. Le contesté: 'no le metas eso en la cabeza a mis compañeros porque te voy a romper la cabeza'. Se lo dije", contó la estratega mientras sus compañeros la escuchaban atentamente.

Furia despotricó por algunas acciones de Darío.

Lo cierto es que Furia no soportó que Darío le haya cuestionado el duro cruce que protagonizó con Mauro y revalidó su accionar. "Yo soy mujer y me defendí. Las mujeres también se pueden defender. Me lo meto en el cul... a Darío porque es un machista de m....", siguió.

Ya efusiva, continuó atacando al participante: “Vos te parás de mano con mi compañero, yo te voy a romper la cabeza. Así de corta. ¿Quién sos? Lo siento mucho porque entraste de suplente, no es mi culpa. Aparte, quiere todas las cámaras para él. Bueno, mirá, flaquito, te explico una cosa. ‘¿Querés cámara?’ Creá tu propio contenido. Dejá de chuparle la energía a los demás. Dejá de chuparle el fandom a lo demás. El fandom se lo di yo porque soy una estúpida. Somos todos unos tarados. Listo, ya tenés lo que querías, andate a tu casa. Corta”.