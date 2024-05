Repudiaron a Juana Repetto por el estado de los zapatos de su hijo y la actriz respondió tajante

La actriz Juana Repetto suele compartir de manera cotidiana posteos sobre su vida familiar, y de manera recurrente recibe todo tipo de críticas por sus hábitos. Fiel a su estilo, la influencer no se quedó callada y respondió con todo desde las redes sociales.

En un principio, Repetto compartió imágenes de los zapatos de su hijo que fueron cuestionados por su estado, y luego de que algunos señalaran que el calzado en cuestión tenía un agujero, la hija de Rina Reech y Nicolás Repetto respondió: “Por supuesto que ya los mandé a coser el año pasado una vez”.

Por un lado, Juana Repetto fue corregida por escribir "cocer" en lugar de "coser", situación que derivó en que conteste: “¿Por qué la gente se pone tan mal con un error de ortografía? Es llamativo los nervios que le da a la mayoría de la gente. Coser y cocer, no lo supero. Me equivoco siempre. Me importa nada, no jodo a nadie ni nadie morirá por mi error”.

La respuesta de Juana Repetto a las críticas por un error de ortografía. Foto: Instagram @juanarepettook.

Sin embargo, otra seguidora de la influencer en las redes sociales reclamó picante: “Estás pidiendo canje, comprale, sos planera con Osde. Vergüenza ajena”. A lo que Juana Repetto respondió sin rodeos: “Y a vos ser del mal... (no saben la cantidad de caca que me tira hace rato) tiene nuevos divinos y comprados gila. Metete las palabras en el c***”.

La tajante respuesta de Juana Repetto a una seguidora en las redes sociales. Foto: Instsagram @juanarepettook.

La actriz ya había sido cuestionada por los zapatos de Toribio cuando compartió una foto hace un par de meses, en la previa del inicio de clases. El calzado estilo vintage no convenció a slos seguidores de Juana Repetto en las redes sociales, quienes dispararon: “Es un nene, no lo disfraces de viejito".

Más alla de las críticias, la influencer persiste en su pasión por compartir con sus dos millones de seguidores las instancias de su día a día en familia.

