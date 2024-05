Las fotos de Matías Martin de vacaciones con sus hijos varones por Europa

Pese a la separación de Matías Martin y Natalia Graciano, el conductor sigue cumpliendo con el rol de padre de los dos hijos que tuvieron juntos: Alejo y Mía Martin. Así las cosas, Matías viajó a Europa con Alejo y Luca, el hijo que tuvo con Nancy Duplaá.

Ya en Europa, el trío estuvo en Madrid y en Londres, lugar en el que Matías publicó en Instagram diversas fotos y videos, además de una profunda reflexión sobre la paternidad. "Caminar con tus hijos. Estar cerca. Estar. Es más importante que decir. Que bajar línea sobre el bien y el mal. Que tratar de imponer sutil o brutalmente tu mirada de la vida. Tus verdades. Que sugerir gustos u opiniones. Estar. Siempre cerca. Por si, tal vez, tengas la suerte de que quieran y disfruten compartir con vos, su tiempo cuando crezcan. Y así puedas aprender. Sentirte pleno. Mirarlos caminar juntos cantando. Reírse. Conectar. Echarse al pasto a descansar porque sale humo de los pies", es el arranque de la publicación de Martin.

"Todo eso vine a buscar. Y no lo sabía. No puedo poner en palabras lo que amo a mis tres hijos, te escribí. Y mientras lo escribía me brotaban solitas las lágrimas. Es eso. No hace falta más. Estar", finalizó el conductor.

Una foto del viaje

Recordemos que, a finales del 2023, el mundo del espectáculo argentino se sacudió ante la sorpresiva noticia de la separación del periodista Matías Martin y Natalia Graciano. Durante una emisión del programa “LAM”, su conductor Ángel de Brito reveló que ambos famosos habían decidido poner fin a su relación sentimental tras dos décadas de matrimonio. Luego, habló la modelo.

En ese medio, Natalia Graciano se refirió al tema y dijo: "la vida. Estamos muy bien los dos, fue una decisión, y estamos bien. Fue en un muy buen momento. Estamos muy bien, si eso es lo que querías escuchar, tomamos la decisión, y estamos bárbaros", remarcó.

Los dos hijos varones de Matías

Asimismo, Natalia Graciano aclaró que fue Matías quien se fue de la casa para que sus hijos permanecieran con ella en el mismo hogar. "Obviamente que es difícil tomar la decisión y contárselo a los chicos, que en general no lo esperan. Obvio que fue un momento, hablarlo, pero lo tomaron bien. Estuvieron una semana, un tiempo mal por la noticia, pero lo tomaron bien", expresó.