Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano, entró a Cuestión de peso: "Me dijeron Barney"

Con la participación en Gran Hermano, la vida no cambia solamente para quienes prueban suerte en la casa más famosa del mundo, sino también para su entorno y quienes sepan aprovechar aquellos instantes de exposición ante la vista de todos.

Así fue el caso de Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, uno de los integrantes de la edición 2022 del reality de Telefe, quien llamó la atención desde las gradas con más de una declaración polémica y que luego supo explotar aquellos instantes de fama.

Lo cierto es que, a partir de la incursión de su hermano, la joven tomó trascendencia primero en las redes sociales como influencer y, ahora, ante una oportunidad de ser ella la protagonista de su propia historia.

Una de las novedades más explosivas de la nueva aparición de Cuestión de Peso en la pantalla de El Trece la dio justamente la participación de Camila, quien decidió hacer públicas sus dificultades de salud y sociales a partir del sobrepeso.

La influencer de 29 años abrió su corazón en la pantalla chica y expuso las razones por las que decidió emprender en el complejo desafío de bajar 34 kilos, en medio de una explosión mediática que la tiene como protagonista en un territorio hostil como suelen ser las redes sociales.

“Tomé la decisión de venir porque un chico en un boliche me dijo ‘Barney’. Agarré mis cosas, me fui y decidí cambiar. Me retumba la frase que me dijo el chico y hasta acá llegué”, confesó la concursante.

Sobre cuál fue la reacción de su hermano sobre la decisión de presentarse en el reality de superación, Camila confesó: “Obvio que primero lo charlé con ellos. Él (Thiago) no lo podía creer y después le contó a Dani (Celis). El apoyo de ellos está y es una constante”.

“Necesito un cambio en mi vida y siento que tiene que ser ahora o nunca. Es mejorar mi calidad de vida”, agregó Camila Deniz sobre una lucha constante contra ella misma y las consecuencias de una sociedad marcada por la gordofobia y la discriminación. Llegó la hora de ser la protagonista de su propia historia.