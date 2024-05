Una periodista defendió a Furia de Gran Hermano y cruzó a la asociación de perros que pidió la salida de Arturo

Juliana Scaglione, mejor conocida como "Furia", es una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2023. Si bien al principio fue criticada por los televidentes, con el paso del tiempo la jugadora empezó a tener fanáticos y las opiniones se dividieron: están aquellas personas que la consideran "violenta y desubicada" y otros que piensan que es una gran estratega en el juego.

Sin embargo, en los últimos días, muchos seguidores de "Furia" se quedaron sin palabras al ver que la concursante realizó comentarios fuera de lugar o tuvo actitudes sumamente repudiables. Y la imagen de Scaglione decayó notablemente.

A pesar de todo esto, hay varias personas que siguen apoyándola y una de ellas es Edith Hermida. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM), la panelista de Bendita (ElNueve) no dudó en hablar de su fanatismo por "Furia" y criticó duramente a la asociación que quiere sacar a Arturo del programa.

"A mí me gusta 'Furia'. Ya no soy parcial, avanzo con eso. No me gusta verla desequilibrada y no avalo todo lo que dice. Me parece una gran jugadora, tengo empatía con ella, me encanta", manifestó Hermida al medio.

Edith Hermida apoyó el juego de "Furia". Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Más adelante, la periodista expresó: "Ella es políticamente incorrecta y me copa eso. 'Furia' utiliza el humor negro, ella es ácida, se ríe de lo que le pasa, transita su enfermedad desde ese lado. Ella tiene esa personalidad, dejen de juzgarla, es su personalidad. Hay muchas personas igual a ella, que utilizan esta forma para transitar su enfermedad. Yo estoy cansada con la gente que dice lo que debería decirse, estamos juzgando todos en Twitter, estoy cansada de eso".

"Ojala que llegue a la final, se lo merece", agregó después.

En cuanto al comunicado que realizó recientemente la asociación Huellitas Perdidas, lugar que rescató a Arturo y que ahora pide que lo regresen luego de una serie de "situaciones violentas" en Gran Hermano 2023, Edith Hermida dijo: "Creo que si lo sacan sería un gran error porque él está muy apegado al 'Chino' (Martín Ku)"

"El perro si lo separan hoy de el 'Chino', porque es su dueño y ya lo eligió, va a sufrir. Evalúenlo", concluyó la actriz.