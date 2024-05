Marcos Ginocchio reapareció en las redes con un mensaje para sus seguidores

Es difícil que las personas que participan, o participaron, en la televisión puedan evitar a los paparazzi o la prensa. Los exparticipantes de Gran Hermano 2022 consiguieron una importante fama en el programa y si bien muchos disfrutan de ella, otros no, como es el caso de Marcos Ginocchio, ganador de aquella edición.

En varias ocasiones, Julieta Poggio fue vinculada con Ginocchio. Después de un buen tiempo negando su romance con él, la modelo reveló que si hubo algo entre ellos, pero que ya había terminado. Y aunque Poggio ya dijo lo que todos querían saber, a la influencer le siguen consultando por este tema en cada entrevista.

Marcos ganó Gran Hermano 2022 a fines de marzo de 2023.

Por otro lado, Marcos ha elegido mantenerse fuera del ojo público, pese a que su excompañera haya revelado información sobre una relación entre ambos. El exconcursante de Gran Hermano siempre se mostró tal como es, incluso en el famoso reality, y decide llevar una vida privada fuera de "la casa más famosa del mundo".

Este martes por la noche, el joven compartió un mensaje en su perfil de Instagram (@Marcosginocchio) para explicar porqué elige no estar presente en los medios de comunicación actualmente.

El joven siempre se ha mostrado muy familiero.

"Últimamente estoy recibiendo muchas preguntas de porqué estoy tan desaparecido de los medios", dice la primera frase de su posteo en donde aparece cabalgando.

"No es porque este mal, ni mucho menos. Quería contarles que estuve viviendo momentos hermosos juntos a mi familia, la gente que amo, disfrutando todo lo que Dios me dio y me da. No siento que me falte mucho más, como dije al principio del programa, no busco la felicidad en la fama, ni en las cosas materiales, siento que tener las personas que más amo a mi lado es suficiente, lo demás para mi siempre es y será todo pasajero", explicó Marcos Ginocchio.

Este fue el video que subió Marcos Ginocchio en su cuenta de Instagram

Y sumó: "Quiero decirles que estoy muy bien y pronto me verán mas seguido, lo más importante disfrutando, haciendo lo que a uno le gusta y lo que ama. Lo único importante es ser feliz no importa como y tratar de hacer feliz a la gente que uno quiere. Los quiero mucho, gracias por tantos mensajes de cariño y por apoyarme siempre en cada paso".