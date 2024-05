La denuncia de un famoso conductor contra Gran Hermano por favorecer a Furia

Los constantes cambios en la dinámica de juego en Gran Hermano (Telefe) están en la mira de sus millones de seguidores, y el conductor Ángel de Brito disparó contra la producción del reality por favorecer a Furia con un episodio que tuvo lugar este martes.

Concretamente, cuando sonó el teléfono rojo en la casa de Gran Hermano, la producción del programa decidió que que Nicolás Grosman pueda acceder a compartir un asado con dos jugadores (Martín Ku y Bautista Mascia) por haber sido el que corrió a atender la llamada.

Mientras tanto, los restantes integrantes de Gran Hermano quedaron en el living dialogando con Santiago del Moro, y a ellos se les permitió ver lo que tramaban los tres jugadores que fueron al SUM.

Indignado por la situación, Ángel de Brito remarcó que el accionar de la producción de Gran Hermano beneficia a Furia. "Lo de mostrarles el complot es cualquiera. Con razón están tan enojados. Casualmente, Furia favorecida por la producción nuevamente", denunció el líder de LAM (América) desde su cuenta de X.

El posteo de Ángel de Brito contra la producción de Gran Hermano. Foto: X @AngeldebritoOk.

Pero esto no es todo, en la emisión de este martes del popular programa de chimentos, De Brito tildó a los panelistas de Gran Hermano de insoportables. Más allá del fogoneo que hacen de Furia en todo momento, el periodista cuestionó los abundantes cruces entre las figuras de El Debate.

"Yo pensaba que LAM era el programa más insoportable de la tele, pero no. Me agoté escuchándolos. La verdad, un desastre los panelistas. Se dicen 'analistas' y lo que menos analizan es el juego porque terminan en cositas personales. A todos individualmente los valoro, pero ahí todos juntos... una jaula de locos que se olvidan del reality. Más allá de las voces, del tono de Ceferino, dicen somos analistas y no dicen nada, se analizan entre ellos", sentenció Ángel de Brito sobre los panelistas de Gran Hermano.