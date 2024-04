Una figura clave de OLGA renunciaría al canal de streaming: quién y el motivo

OLGA es uno de los canales de streaming que gozan de una gran popularidad dentro y fuera del país. Hace unos meses atrás, Migue Granados entrevistó a Lionel Messi y su charla hizo explotar los números del canal. OLGA cuenta con distintos programas, uno de ellos es Soñé que volaba, conducido por Granados, Sofía Morandi y Lucas Fridman de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Este es uno de los programas más famosos de OLGA y es difícil pensarlo sin la ausencia de uno de ellos.

Sin embargo, uno de los conductores tiene pensado dejar Soñé que volaba: Sofía Morandi. La información fue brindada por Fernanda Iglesias este lunes en Los Ángeles de la Mañana (LAM). "Sofi Morandi se bajó de OLGA, de Soñé que volaba, porque está haciendo teatro, Escape Room. Parece que le va muy bien", reveló la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV.

Sofía Morandi es una de las conductoras de "Soñé que volaba". Créditos: X @fede

Luego dio más detalles de la situación de Morandi con el programa: "Ella creyó que iba a poder. La explicación que me dieron es que está muy cansada, el teatro le exige mucho y que además tendría un problema familiar. Ella es de Neuquén y tiene un familiar con un problema de salud y eso la hace viajar mucho".

LAM habló con Granados acerca de esta novedad y el creador de OLGA se sinceró al respecto: "Ella está haciendo teatro, esta con un temita en Neuquén. Ella tiene que viajar y ella nos aviso que estaba con temas familiares y se bajaba porque no nos quería cancelar dos veces por semana por un imprevisto".

Mirá lo que dijo Migue Granados sobre la posible renuncia de Sofía Morandi a OLGA

"Ella ya estaba pasada de rosca por esto, de hecho, le generaba ansiedad todo este tema, todavía estamos viendo que pasa, no estuvo yendo estos días. Todo el tiempo me da incertidumbre, de hecho, no sabríamos con quien reemplazarla, no sabemos como reemplazar todo el combo que es Sofi, ojalá no se vaya. Vamos a ver qué pasa", concluyó Granados con la esperanza de que Sofía Morandi no deje el programa de streaming.