¿El estreno del año? El Dibu Martínez llega a Netflix con una película que promete ser épica

El arquero campeón del mundo desembarca en la plataforma con una propuesta que mezcla realidad y dibujos animados.

La noticia fue revelada en las últimas horas y sorprendió a los fanáticos del fútbol. / Instagram @dibumartinezz

El arquero más carismático y polémico de la historia de la Selección Argentina, Emiliano Dibu Martínez, está listo para dar el salto definitivo de las áreas al mundo del streaming. Netflix sacudió la estantería este martes al confirmar que el marplatense tendrá su propia película titulada Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo.

Una fórmula mágica en Netflix: Casciari, Liniers y el héroe del arco Con un equipo de gala que incluye al escritor Hernán Casciari y los trazos del ilustrador Liniers, la producción promete ser un escándalo de emoción que recorrerá el ascenso meteórico de un chico que soñaba en Mar del Plata y terminó siendo el héroe de todo un país.

serie dibu martine La primera y única imagen de la nueva serie del Dibu. Archivo La noticia cayó como un bombazo en las redes sociales. Según confirmó la plataforma, la dirección estará a cargo de Gustavo Cova, quien tendrá la difícil tarea de amalgamar testimonios exclusivos con secuencias de animación.

dibu martinez (2) El campeón del mundo la rompió en todos los partidos con la Selección. Instagram @dibumartinezz “Esta noticia se grita como una atajada”, celebraron desde Netflix al describir un proyecto que busca capturar la esencia de un jugador que no solo es ídolo por sus manos, sino por su personalidad arrolladora. La película recorrerá desde su humilde infancia y su valiente partida hacia Europa siendo un adolescente, hasta las noches de gloria en la Copa América 2021 y el inolvidable Mundial de Qatar.

Aunque todavía no hay una fecha de estreno confirmada, el anuncio ya puso en la mira al arquero de cara a lo que resta del año. La gran incógnita de la farándula y el deporte es si el estreno se dará antes del inicio del Mundial 2026.