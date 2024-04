La dura crítica de Eduardo Feinmann contra Javier Milei por un tema de vital importancia

Mientras nuestro país transita una situación extremadamente delicada a nivel económico y social, el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA hizo una encuesta que arrojó un doloroso resultado, y Eduardo Feinmann no dudó en deslizar una dura crítica contra Javier Milei por un tema de vital importancia que no está siendo resuelto por el Gobierno.

El informe en cuestión fue sobre inseguridad ciudadana y aborda los primeros cuatro meses de gestión de Javier Milei. “La palabra más mencionada por la gente es miedo y temor”, afirmó Eduardo Feinmann sobre las conclusiones de este sondeo en su programa Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre)..

Luego el conductor remarcó las palabras con las que los encuestados definieron su situación frente a la inseguridad. “Miedo y temor. Después viene la palabra impotencia, después la palabra bronca, después abandono y después preocupación. Por supuesto, la gente también ha dicho la palabra tristeza, desamparo, vulnerabilidad, terror, desesperación”, enumeró Eduardo Feinmann.

En la encuesta, cuando a los consultados les preguntaron "¿qué tan grave es para vos el problema de la inseguridad?”, el 46% contestó que es “extremadamente grave”, le siguió un 25% que calificó al tema como “muy grave”, mientras que el 21% restante se refirió a la inseguridad ciudadana como algo “bastante grave”.

Contemplando otros indicadores de la encuesta, Eduardo Feinmann destacó que para la gente subrayó que en estos últimos meses la inseguirdad "aumentó mucho". Con respecto al reclamo, el periodista interpeló a Javier Milei y su equipo diciendo: “Escuchen bien los que tienen que tomar medidas por el tema de inseguridad. No importa el distrito. Escuchen bien a la gente. No me vengan después con el número. No vengan con eso porque la gente siente otra cosa. La gran mayoría de la gente siente una inseguridad tremenda, sofocante”.

En tono más cargado, Feinmann arremetió contra Milei y su entorno reclamando: “Escuchen lo que la gente quiere, no lo que los Zaffaroni de la vida quieren”.

Eduardo Feinmann interpeló a Javier Milei por la inseguridad. Foto: EFE.

En la encuesta, el 62% de las personas interrogadas aseguraron además que los delitos graves no tienen condenas acordes con la gravedad de los hechos, y sobre los cambios en las leyes penales el 48% que para delitos graves como asesinatos y violaciones se deberían establecer penas perpetuas de cumplimiento efectivo sin reducción de ningún tipo. En tanto que sobre la edad de imputabilidad, el 43% de la gente sostuvo que a partir de los 12 años quienes delinquen deberían ser juzgados y penados.